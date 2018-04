Claves del partido del domingo: lejos de Zorrilla hay que ganar al Nàstic

Google Plus

Nuestro rival el Nàstic de Tarragona tienen jugadores de mucha calidad y hay que vigilarlos. No pasan por un buen momento y lo van intentar delante de su afición así que no le van a poner las cosas fáciles. El Nàstic está cuajando una pésima temporada en su estadio, y sólo la fortuna y su buen hacer a domicilio le mantienen vivo en la lucha por la permanencia.

A pesar de los paupérrimos números como local, la goleada al Lugo ha llenado de confianza a la plantilla tarraconense, que ve en el partido de mañana una oportunidad de oro de poner tierra de por medio con el descenso y afrontar con tranquilidad la recta final de una decepcionante temporada.

El Real Valladolid ha fallado muchos partidos. En otras circunstancias, la temporada estaría cerrada para el equipo de un Luis César Sampedro que hubiera sido destituido. Por suerte, para el entrenador y el equipo, LaLiga 1|2|3 ha dado muchas opciones al Pucela, pero estas ya se van terminando y el conjunto blanquivioleta viaja hasta el Nou Estadi de Tarragona con la obligación de sumar su tercera victoria lejos del Nuevo Estadio José Zorrilla, aquella que, dados los resultado de la jornada devolverían al Pucela a la zona de play off.

Y qué mejor lugar para cambiar esta dinámica que en el feudo del peor local de la categoría, a pesar de que éste golease al Lugo el pasado fin de semana (3-0), rompiendo una terrible racha de siete partidos consecutivos sin ganar en el Nou Estadi.

Luis César es consciente de que, superado el lastre del alto número de goles encajados, el mayor freno que tiene es el bajo rendimiento lejos de Zorrilla. Solo dos victorias como visitante es un botín pobre para un equipo que quiere aspirar al ascenso.

El Pucela, ya conocida las bajas obligadas de Deivid, Cotán y Kiko Olivas, necesitan sumar de tres en tres pero necesitan una victoria fuera de casa para engancharnos arriba. Ahora mismo todos tienen en la cabeza el reencuentro del partido de mañana y por eso el Real Valladolid a hecho una conjura en la misma dirección diciendo que vestuario y aficionados tienen claro qué camino tiene que seguir el equipo para soñar con todo en esta recta final de campeonato. Poco a poco, empate fuera y triunfo en casa, el Real Valladolid ha entrado en los nueve últimos partidos a tan solo un punto de la zona de playoff y es momento de acelerar. Si hace falta depende del momento del partido dijo que van a dosificar a Mata para que no viera su tarjeta se pierda el próximo encuentro también como una final.

La exigencia es total en el bando blanquivioleta. Tras llegar al séptimo puesto clasificatorio la pasada jornada, Luis César regresa a la que fue su tierra con la ambición de dar un paso más hacía el actual sueño de pasar la jornada en el sexto puesto. Ante un rival muy exigido en sus propios objetivos y con grandes limitaciones, tanto en el centro del campo como en su bagaje como local, Nano Rivas y los suyos no harán una batalla sencilla en el regreso blanquivioleta a un feudo con grandes recuerdos y buenos resultados en las últimas visitas

Un once sin cambios con todos estos nombres propios, el once pucelano será muy similar al que puedan formar Jordi Masip; Antoñito Regal, Fernando Calero, Javi Moyano, Nacho Martínez; Borja Fernández, Luismi Sánchez; Javier Ontiveros, Míchel Herrero, Óscar Plano; y Jaime Mata. Sin grandes cambios y con un frente ofensivo que acumularía su tercer partido como titular consecutivo, el Real Valladolid sabe que no puede fallar más. Tiene una gran oportunidad sobre la mesa. Una opción para aprovechar.