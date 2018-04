Naxto González: "Es un partido especial"

Google Plus

Naxto González ha hecho un análisis de la actualidad del Real Zaragoza y en especial del derbi del sábado.

Se le ha preguntado por el once de ese día por la posible fatiga de Raúl Guti y Alberto Zapater, especialmente en los últimos tres partidos aunque Naxto afirma que "no hay bajada en el aspecto físico general". También se ha querido saber si Ros y Verdasca, que fueron titulares en León tenían opciones de ser de la partida, el míster ha declarado: "Ros salía de un mes y pico sin poder competir, estuvo bien a nivel de desgaste y con balón, no es de la características de Iñigo, pero el gol fue un pase al espacio suyo; Verdasca es es el perfil más distinto de centrales que tenemos, es más rápido y tiene una buena salida de balón" y añade que "los dos hicieron un buen partido". Hablando del eje de la zaga, se le ha preguntado si podría dar entrada a Perone por el balón parado, a lo que responde: "Siempre piensas en las acciones a balón parado, son decisivas, siempre son opciones de peligro, cuando uno toma decisiones, ve todos los goles que han realizado y encajado, si uno de los puntos fuertes es el balón parado, lo tomas en cuenta, para minimizarlos en la media de lo posible".

También ha hablado sobre la baja de Oliver Buff: "Siempre que hay bajas, no gusta. Tenemos alternativas, Febas, Papu o cambiar la distribución, trastoca, pero tienes que tratar de buscar soluciones". Sobre el jugador cedido por el Real Madrid ha añadido: "Febas es consciente de que ha estado 2-3 semanas despistado, distraído o confundido. Cuando ocurren estas cosas, lo importante es retomar lo que has perdido. Es consciente. Sabe que su rendimiento no ha sido el adecuado. Nos permitirá ver al mejor Febas en este tramo". Cuando se la ha preguntado por el estado físico de Alberto Benito, Naxto afirma que "está al cien por cien"

También ha analizado el derbi de mañana: "Es un partido especial. Tres puntos, que no es poco a estas alturas de temporada, para seguir peleando por las posiciones de privilegio, en nuestra casa". Se le ha preguntado sobre si se requerirá el buen juego para llevarse esa victoria, a lo que le técnico vitoriano responde que "hay que hacer un partido bueno para poder ganar". Lo que piensa Naxto del probable lleno de La Romareda es que "es una experiencia nueva, ya ha habido buenas entradas, pero parece que mañana estará a tope. Es un reto, jugamos como locales y con mucha gente nuestra, a ver si podemos ofrecer ese buen juego a la afición y si no se da ese juego espero que la afición apoye".

Sobre la posibilidad de luvia, afirma: "Si el campo se pone impracticable puedes cambiar un poco la idea", no obstante espera "que el estado del césped esté bien".