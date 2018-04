Previa Real Zaragoza - Huesca: el derbi más importante

Google Plus

Ya está aquí el esperado derbi, se dice que incluso es el más importante jugado hasta la fecha, por la situación clasificatoria de los dos, ambos jugándose el ascenso a primera y con pocas jornadas restantes con poder de reacción.

El Huesca después de no haber jugado su último partido frente al Albacete por el accidente que sufrió el jugador Pelayo Novo, vuelve a la competición y nada menos que contra el Real Zaragoza, sin duda el partido más importante del año. El Huesca sigue sin conocer la victoria desde que lo hiciera allá por el mes de febrero frente a la Cultural Leonesa en casa y quiere volver a ganar un partido antes de jugar dos partidos seguidos en casa, el aplazado frente al Albacete el jueves y el regular contra el Barcelona B. Una oportunidad para volver a recuperar el liderato.

El Zaragoza por su parte viene de volver a ganar, en este caso en León precisamente frente a la Cultural, última víctima oscense, después del sonado tropiezo en casa frente al colista, el Sevilla Atlético y haber visto frenada su racha de seis victorias consecutivas, que le habían permitido asomarse al playoff y que ahora mismo ocupan una posición en el mismo. Esta buena racha ha vuelto a ilusionar a la afición blanquilla con el ascenso, algo que parecía imposible antes de esta buena racha.

Buenas sensaciones pero con los tres puntos

La Sociedad Deportiva Huesca recuperó sensaciones en Cádiz de buen juego y de saberse superior al rival pero no pudo traer los tres puntos de vuelta a tierras aragonesas, por mala fortuna o por falta de acierto. Pero esta vez a parte de buenas sensaciones, el equipo azulgrana quiere conseguir la victoria y poder brindarla a la afición que estará desplazada en La Romareda, unos 2000 aficionados oscenses apoyarán a los hombres de Rubi en el estadio zaragocista. La oportunidad para alejar a un rival directo y mantener la lucha por el ascenso está en manos de los jugadores azulgranas.

Otra victoria para seguir soñando

Nadie duda de que este Zaragoza de ahora es otro en cuanto a juego y resultados que el de hace unas semanas. Esta buena racha no es fruto de la casualidad y pese a que el juego del equipo blanquillo no haya sido muy bueno en las últimas dos jornadas, el equipo dirigido por Natxo González se ha asomado al playoff, pero no es suficiente, la parroquia zaragocista quiere más, y quieren soñar con el ascenso directo. Un objetivo que todavía anda algo lejos pero que este fin de semana hay una oportunidad de recortar puntos.

Precedentes

Tres precedentes existen en La Romareda desde el primer derbi en el año 2008 en el mes de diciembre. Aquel fue el primer derbi tras cincuenta años. Fue un partido muy vibrante con un empate a dos goles, con un 0-2 inicial por parte de los azulgranas y empate final por los blanquillos. Un partido que tuvo de todo, expulsiones, goles y emoción hasta el final. El Real Zaragoza subió ese año y no se volvieron a encontrar hasta el año 2016, en un frío tres de enero en un año que no paró el fútbol por navidad. Esa vez el partido fue aún más vibrante con un empate a tres con gol en el tiempo de descuento en las botas de Carlos David para los azulgranas. Y en el último precedente en La Romareda, hace más de año y medio el gato calló de lado zaragocista con un gol en la recta final del encuentro.

Arbitrará Eiriz Mata

Rubén Eiriz Mata será el colegiado encargado de arbitrar el derbi aragonés entre Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca de este sábado. Pertenece al comité de árbitros de Galicia y lleva arbitrando en segunda división desde la temporada 2014/2015. Árbitro con experiencia para un partido que promete emoción.

Declaraciones

El entrenador local Natxo González comparecía ante los medios para analizar el derbi: “Somos conscientes de qué tipo de partido es, entramos en las últimas nueve jornadas y nos jugamos tres puntos para seguir peleando por las posiciones de privilegio”. Respecto al gran ambiente que se vivirá en el partido el preparador blanquillo ha destacado: “Ha habido buenas entradas en los últimos partidos como local y mañana va a estar a tope, para nosotros es un reto y tenemos que aprovechar el apoyo de nuestra gente”. Por último destacaba que el Zaragoza debe “hacer muchísimas cosas bien para poder ganar”.

Por su parte Rubi comparecía también con los medios. Respecto a la preparación del partido el entrenador catalán declaraba: “Tenemos un grupo humano muy bueno pero la motivación está al límite, no se puede estar más motivado en un partido de fútbol”. Respecto a cual puede ser la clave del partido de este sábado el entrenador azulgrana apuntaba: “Hoy en día los partidos se están decidiendo todos por poco, entonces el marcar primero puede ser muy importante. El que marque primero va a marcar mucho el camino del partido”. Rubi seguía declarando respecto a la rivalidad del partido: “Los dos clubs y las dos plantillas lo vamos a dar todo”, pero también hablaba sobre la deportividad necesaria: “Nos respetamos y nos vamos a dar la mano pase lo que pase”. Por último sobre la afición azulgrana desplazada a Zaragoza decía lo siguiente: “Es más responsabilidad para nosotros y no podemos fallarles, por lo menos en actitud y en implicación, ahí no podemos dar ni un paso para atrás”.

Convocatorias

Real Zaragoza: Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Alberto Benito, Bruno Perone, Diogo Verdasca, Vinícius Araújo, Jorge Pombo, Borja Iglesias, Javi Ros, Alain Oyarzun, Aleix Febas, Íñigo Eguaras, Daniel Lasure, Giorgi Papunashvili, Alberto Zapater, Gaizka Toquero.

SD Huesca: convocados todos los disponibles.

Posibles Onces