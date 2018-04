Previa Córdoba CF - Lorca FC: el último tren

Google Plus

Córdoba y Lorca se medirán en el Nuevo Arcángel en un duelo vital por la permanencia para ambos conjuntos. Los andaluces parten en una posición mucho más ventajosa con opciones reales de conseguir la permanencia mientras que la plantilla de Fabri González tendrá por delante su último tren para seguir soñando con sus opciones o caer inevitablemente en los brazos del descenso a Segunda División B. Otra final para los blanquiverdes frente a un equipo contra el que no consiguió ganar en la primera vuelta y que llega de conseguir una victoria muy que les da mucha moral como la lograda en el Artés Carrasco ante el Granada.

Los locales no consiguieron llevarse la victoria en Los Pajaritos frente al Numancia tras perder con un marcador de 2-1. Solo han sumado uno de los últimos seis puntos y están a cinco de la permanencia. Duelo clave para los chicos de José Ramón Sandoval en sus pretensiones de salvar la categoría ante la gran competencia que existe en la parte baja de la clasificación. El Lorca no parece estar incluido en esa lucha aunque matemáticamente todavía podrían dar la gran sorpresa, una oportunidad que se marchará de manera definitiva si no suman tres puntos en el Nuevo Arcángel. Romper la peor racha de la temporada para un equipo de LaLiga 1|2|3 siempre da ánimos. El Granada se dio de morros en el Artés Carrasco ante un Lorca que mostró mucha garra. Se encuentra en vigésima primera plaza con diez puntos menos que los cordobeses.

Matemáticamente posible

Los lorquinos llegan al partido muy reforzados anímicamente tras esa victoria en casa ante el Granada por 3-2 que puso fin a una racha de 16 jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos. Ahora, visitan al Córdoba en un partido en el que tratarán de romper otra barrera que no han conseguido superar en toda la temporada, ganar dos partidos consecutivos. Los de la Ciudad del Sol siguen siendo penúltimos en la clasificación con 22 puntos sumados en total y a 15 de conseguir la permanencia, un objetivo que no es matemáticamente imposible.

Esa victoria en casa ante los nazaríes dio a los jugadores otro ánimo distinto, ahora se plantan en un gran estadio como el Nuevo Arcángel con las ganas de poner algo de maquillaje a la temporada y cerrar sus últimos partidos con buenas sensaciones. Ha sido una semana mucho más llevadera debido al buen resultado del pasado fin de semana. Tratarán de mantener el mismo ánimo en un estadio que rozará el lleno de aficionados que quieren ver a todo un histórico de la competición salvar la categoría y así quedarse un año más en LaLiga 1|2|3.

Será el tercer partido entre ambos conjuntos tras haberse enfrentado en dos ocasiones anteriormente, en Copa del Rey donde los blanquiverdes ganaron por 2-4 y en la primera vuelta los lorquinos se llevaron la victoria por 1-0 con gol de Manu Onwu en el tiempo extra. Los blanquiazules no podrán contar con Didier Digard ni Antonio López, elegido mejor jugador de la pasada jornada. Lo normal será ver un once bastante similar al que ganó al Granada aunque adaptándose a la baja de Antonio López. También existen dudas de quién partirá de inicio en punta de ataque, una posición muy disputada entre Manu Apeh, Asier Villalibre y Deshorn Brown.

Una nueva final

Partido clave para el Córdoba, otra final más de cara a conseguir la permanencia en la categoría. Sexto partido consecutivo donde se roza el lleno absoluto del Nuevo Arcángel, una afición entregada con ilusión renovada al haber mejorado bastante los resultados con la llegada de muchos jugadores en el mercado invernal de fichajes. Sandoval ha tomado el cargo del equipo con la misión de conseguir la permanencia y de momento, el plan no está yendo mal. Están a cinco puntos de conseguir la permanencia.

Sandoval tiene las bajas por lesión de Alejandro Alfaro que cayó lesionado el pasado jueves, y Javier Lara, que no podrá volver a jugar hasta mayo. Los locales tienen delante a un rival directo por la permanencia a pesar de la diferencia de puntos, un partido que no pueden permitirse perder si realmente quieren quedarse en la categoría.

Posibles onces