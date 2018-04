El Sánchez-Pizjuán, ¿una fortaleza?

Google Plus

Tras la derrota contra el Betis en el día de reyes a principios del 2018 , los números del Sevilla en casa son preocupantes si los comparamos con los de temporadas anteriores. Desde que empezó el nuevo año los hispalense han sumado cuatro derrotas entre liga , copa y champions además de tres empates en las mismas competiciones.

Estos datos evidencian la temporada tan irregular que lleva el Sevilla ya que es capaz de ganar a todo un Manchester United en Old Traford y no pasar del empate frente al Getafe en casa. Además los partidos fuera de casa no está consiguiendo arañar puntos para contrarrestar los que pierde en el feudo sevillista.

Quitando la Copa del Rey ,que fue donde el equipo se despertó y no perdió ningún partido en la competición, los partidos de liga han sido muy irregulares y no jugando un gran partido , todo esto se ha traducido en que la bombonera de Nervión no está teniendo una buena temporada donde en años anteriores era muy difícil sacar los tres puntos ,sobre todos para los grandes, y todo esto a víspera de una nueva jornada del campeonato domestico donde el Sevilla se sitúa en séptima posición superado por su eterno rival y con un derbi por jugarse en el Benito Villamarín.

No se encuentra en los puesto que dan acceso a Europa aunque es verdad que si gana la final de la copa se metería en Europa League , todos estos números hacen que mañana los de Nervión tenga la obligación de traerse los tres puntos de tierras gallegas ya que una victoria del Celta de Vigo le situaría a tan solo tres puntos del equipo sevillista con todavía siete jornadas por disputarse donde puede pasar de todo.

Y en Champions esta temporada tan solo ha ganado dos partidos de seis disputados, incluyendo la fase previa, por todo esto el Pizjuán debe convertirse en la fortaleza que fue no hace demasiado tiempo.