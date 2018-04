Roberto Canella: "Es un partido difícil"

Google Plus

Roberto Canella se pasó por los micrófonos de Mareo para hablar sobre el encuentro que tiene el equipo el próximo domingo en casa frente al Reus Deportiu. Un encuentro que el asturiano califica como "partido trampa". “Va a ser un partido complicado para nosotros. Un equipo (Reus) que cuando sale fuera está haciendo las cosas bien, aunque no haya tenido suerte en el partido que jugó en Vallecas contra el Rayo. Sabemos que tienen un gran equipo y que tocan muy bien el balón", declaró.

A pesar de todo ello, el de Laviana confía en la victoria porque juegan en El Molinón – Enrique Castro Quini: "También sabemos que jugamos en casa y que jugamos con nuestra gente. Intentaremos hacer las cosas lo mejor posible como estamos haciendo hasta ahora. Confiamos en nosotros porque creemos que haciendo las cosas bien podemos sacar los tres puntos".

Con respecto a la excelente racha de victorias consecutivas que atraviesa el equipo: "Eso es un plus más. Yo creo que el equipo está concienciado de que quiere ganar cada partido, pero siempre desde la humildad. Creo que el domingo es un partido difícil pero el equipo va con mucha ambición, con muchas ganas de que empiece el partido y de seguir ganando".

Da, a su vez, su opinión sobre si existe miedo en las visitas que tienen que hacer al Real Valladolid y al Cádiz Club de Fútbol: "No, yo creo que no. El vestuario mira solo el siguiente partido, no el calendario. Al final cualquiera puede ganar a cualquiera, es una Segunda División muy igualada, muy difícil y, al final, miramos el partido que tenemos al fin de semana siguiente".

Para finalizar se sincera cuando le preguntan si vio el partido en el que se enfrentaron el Cádiz Club de Fútbol y la Unión Deportiva Almería: "Bueno, sí que lo miramos algo. No lo miras por lo que pueda pasar, sino porque me gusta el fútbol. Está claro que nos viene bien y aún quedan muchos puntos en juego. En la liga todo puede pasar".