Previa Levante UD - UD Las Palmas: la última bala se dispara en Valencia

El Ciutat de València dictará sentencia. No quedan más oportunidades. El clavo ardiendo de la salvación está a punto de caer y con él, las opciones de que la Unión Deportiva juegue la próxima campaña en Primera División. Un paso en falso este domingo podría hacer caer el castillo que, desde que ascendió a LaLiga Santander, ha estado construyendo el equipo amarillo, pero que se ha visto malogrado durante esta temporada en un intento de continuar con la buena dinámica cosechada por el conjunto insular durante las dos últimas campañas.

La última bala se dispara en Valencia. Granotas y canarios tienen ya preparada su pistola. Quien dispare antes, gana. Quien dispare antes, tendrá la salvación en la mano. No es momento de que tiemblen las piernas; no sería descabellado pensarlo debido a la transcendencia del encuentro. Treinta jornadas han tenido ambos para sellar la salvación. No las han aprovechado a pesar de haber tenido mucha menos presión que el enfrentamiento que nos concierne en este fin de semana.

La llegada de Paco López, un plus para el Levante

El equipo valenciano observaba como se escabullían las opciones de salvación con Juan Ramón López Muñiz en el banquillo. El artífice del ascenso cosechaba la friolera de once encuentros sin lograr una victoria. Tres empates y ocho derrotas que terminaron con la etapa de Muñiz en el banquillo granota, y que sacaba la cara más pesimista del equipo de Orriols.

Todo se torna cuando llega un nuevo entrenador. La expectación por lo que puede traer, y las ganas que muestra los primeros días da un aire fresco al equipo y lo que resta de competición se vuelve a mirar con otros ojos. Lo importante, no cabe duda, son los resultados. Este ha sido, además del caso de muchos equipos, también el del Levante. Con la llegada de Paco López, que llega desde el Levante Atlético (Tercera División), el Levante ha logrado puntuar en tres encuentros seguidos, algo que no lograba desde las jornadas octava, novena y décima de esta temporada.

Con Paco López a los mandos del primer equipo, el Levante salió victorioso de sus enfrentamientos ante el Getafe y Eibar, equipos que, salvando las distancias, se podrían considerar como 'revelación' de LaLiga. Ante el Girona, en la última jornada, sacó un valioso empate que pudo acabar en victoria. El Levante no supo materializar los cara a cara frente a Bounou.

No pueden fallar

Aún está presente en la mente esa eliminatoria de ascenso frente al Real Zaragoza. El equipo canario llegó a la isla con mal sabor de boca tras la contundente derrota en La Romareda. Solo valía que el equipo, entrenado por aquel entonces por Paco Herrera, saliera al Estadio de Gran Canaria y ganara, mínimo, por 2-0. A merced de los tantos de Roque Mesa y Sergio Araujo, Las Palmas logró la victoria y acabó ascendiendo a Primera División. No fallaron. La situación en la que se encuentra el conjunto insular es totalmente diferente: Hay ocho puntos de diferencia, el gol average lo tiene perdido contra el Levante, en juego está el descenso, y el encuentro lo acoge el Ciutat de València.

​Si una cosa hay clara es que no pueden fallar Si una cosa hay clara es que no pueden fallar. Las Palmas lleva ocho encuentros sin conocer la victoria. Ocho partidos donde se ha intentado, donde se ha tenido durante tramos de cada encuentro cierto dominio, donde ha podido conseguir una victoria. Pero lo cierto es que los puntos, lo único que vale a estas alturas de temporada, no se han visto por ningún lugar. Paco Jémez, contundente en la sala de prensa, manisfesto qué si Las Palmas no gana el domingo ante el Levante, el equipo no merece estar en Primera. No pueden fallar.

Antecedentes

El Levante y la Unión Deportiva Las Palmas se han visto en 37 ocasiones las caras en las dos primeras categorías nacionales y en la Copa del Rey. Si nos ceñimos a este siglo, Las Palmas no ha logrado la victoria en ninguno de los once encuentros disputados. Nos debemos remontar hasta junio del año 2000, última jornada de Segunda División. Olías y David Pirri anotaron los goles ante un Levante donde solo pudo ver portería a la hora de encuentro Diego Torres, que entraba desde el banquillo.

De situación similar tenemos el encuentro de hace dos campañas. Rubí y Setién se encontraban a los mandos de ambas naves en una situación, cuanto menos, peligrosa. El equipo de Orriols se saldó con la victoria gracias al doblete de Morales y el tanto de Deyverson. Las Palmas poco pudo hacer con los tantos de Willian José y descendió hasta el farolillo rojo de la tabla donde acompañaba a Real Sporting y el propio Levante.

En total, Las Palmas ha conseguido cinco victorias como visitante, siendo la última en 1998 con dos goles del 'Turu' Flores en la segunda mitad del encuentro. El Levante, por su parte, ha sumado seis victorias, siendo el número de empates siete. Una igualdad estadística e histórica que se podría ver reflejada en el terreno de juego.

Fernández Borbalán, árbitro del partido Levante UD vs UD Las Palmas

Fernández Borbalán expulsa a Munir durante un encuentro entre el Alavés y Levante | Foto: LaLiga

Nacido en Almería, el colegiado Fernández Borbalán arbitrará su 17º encuentro esta temporada. En su 14ª temporada en la máxima categoría del futbol español, Fernández Borbalán suma 98 cartulinas amarillas y tres rojas (enseñadas a Chema, Munir y Vitolo) en sus dos últimos encuentros en el que ha sido el referí.

Convocatorias

El Levante UD cuenta con numerosos lesionados que lastran al equipo valenciano. Boateng, Lukic, Jason, Luna Doukouré y Toño no saldrán de la enfermería para este encuentro. Tampoco estará Shaq por decisión técnica. Quien podría debutar es Fahad. El saudí aún no ha contado con minutos pese a su llegada en el mercado invernal y haber estado con Muñiz y Paco López.

Por parte del equipo visitante, el técnico amarillo ha citado a 24 futbolistas donde no se encuentran Emenike ni Pedro Bigas. Ximo Navarro y Peñalba, quienes no pueden jugar, sí que viajarán a tierras valencianas con los canteranos Erik Expósito y Benito Ramírez.

Levante UD: ​Oier, Koke Vegas, Pedro López, Coke, Postigo, Cabaco, Chema, Róber Pier, Lerma, Campaña, Morales, Ivi, Fahad Al-Muwallad, Rubén Rochina, Bardhi, Roger, Sadiku y Pazzini.

UD Las Palmas: ​Raúl Lizoain, Chichizola, David Simón, Aguirregaray, David García, Michel Macedo, Gálvez, Ximo Navarro, Dani Castellano, Vicente Gómez, Etebo, Peñalba, Halilovic, Momo, Ezekiel, Nacho Gil, Jairo, Javi Castellano, Hernán Toledo, Tana, Aquilani, Benito Ramírez, Calleri y Erik Expósito.

Posibles onces