Chicharito Hernández, opción ofrecida para el ataque

La delantera es un sector que el Valencia quiere reforzar. Luciano Vietto llegó a préstamo desde el Atlético de Madrid para disputar la segunda parte de la temporada, pero sus actuaciones no convencieron y el argentino volverá al equipo madrileño, que es dueño de su pase.

LaLiga está llegando a su fin y quedan pocas fechas para su culminación. El Valencia, que de no mediar una catástrofe entrará en la zona de Champions League, ya comenzó a escuchar nombres para diagramar el conjunto que dirigirá Marcelino García Toral en la temporada que viene. Javier “Chicharito” Hernández, ex jugador del Real Madrid y actual futbolista del West Ham, habría sido ofrecido para ser nuevo refuerzo, a lo que el equipo valencianista no descartó esta posibilidad.

El mexicano de 28 años no atraviesa su mejor momento a nivel futbolístico. El atacante no ha tenido continuidad en el conjunto inglés y en esta temporada convirtió siete goles en 29 apariciones. Unos números que contrastan con lo hecho por el oriundo de Guadalajara en el Bayern Leverkusen, donde disputó 71 partidos y anotó 34 goles, muchos de ellos importantes y varios en Copa de Campeones.

Hernández también tuvo su paso por el Manchester United, donde tuvo un gran nivel con Alex Ferguson como entrenador. Luego, David Moyes reemplazó al histórico entrenador de los Red Devils y comenzó a quitarle protagonismo al delantero, que perdió su puesto en el once titular y sólo peleaba por entrar en las convocatorias.

El ariete, que se inició en Chivas, ha demostrado que cuando se siente cómodo en un club es capaz de mostrar toda su capacidad goleadora y aportar mucho al equipo. Sin ir muy lejos, el West Ham pagó 18 millones de euros hace poco menos de un año para tenerlo en su plantilla. Hoy, lo utiliza a cuentagotas.