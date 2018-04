El lado más humano de Cheryshev

El mediocampista ruso del Villarreal, Denis Cheryshev, realizó una visita a las familias alojadas en la casa Ronald McDonald de Valencia durante la tarde de ayer. La fundación infantil Ronald McDonald se creó en 1997 y, desde hace casi cinco años, esta casa se encarga de acoger a familias que tengan hijos con enfermedades graves que necesiten ser tratadas en el hospital pediátrico de la ciudad. Así, sus principales objetivos son darles un hogar con todo lo que necesiten y también apoyo desde el punto de vista emocional.

El jugador groguet estuvo repartiendo camisetas firmadas y autógrafos, así como otros productos oficiales para los niños, como muñecos. Además, las familias prepararon una entrevista en la que tuvieron la oportunidad de conocer profundamente al jugador y preguntarle acerca de sus inquietudes, siguiendo así los pasos de Roberto Soldado, que ya visitó anteriormente la casa Ronald McDonald cuando era jugador del Villarreal. El delantero español juega actualmente en el Fenerbahçe turco.

Además, el futbolista ruso tuvo un precioso gesto con las familias y con la casa Ronald McDonald, y les hizo una promesa. El jugador amarillo afirmó que la próxima vez que marque un gol con el Villarreal, lo celebrará señalando un cinco con los dedos de su mano, en referencia a que dentro de pocas semanas la casa cumple cinco años de existencia.

El jugador salió con sentimientos encontrados tras su visita: "Me voy triste por una parte porque me gustaría colaborar más veces con ellos, pero también muy feliz al ver la cantidad de gente que les ayuda y que no están solos. Hay que quedarse con lo positivo".

También elogió a la fundación infantil Ronald McDonald: "Creo que hacen una labor espectacular. Hay muchas familias que necesitan esto de verdad, y me alegra mucho que estén haciendo todo lo posible para que la gente esté en buenas condiciones y para que los niños enfermos puedan recuperarse más fácilmente junto con sus padres. Es algo que muy pocas asociaciones son capaces de conseguir"