Julio Velázquez: "Ahora toca seguir remando y luchando hasta el final"

El entrenador del Alcorcón, Julio Velázquez, compareció en rueda de prensa después de la derrota en casa de su equipo ante el Numancia por un desafortunado gol en propia puerta del central Hugo Álvarez a diez minutos del final del partido.

Como lectura general del partido, Velázquez ha querido hacer autocrítica con los suyos: "No hemos estado bien a lo largo de los noventa minutos, con un partido bastante trabado, con muchos parones y poca continuidad en el juego, y en general no he visto al equipo suelto. Ha sido un partido bastante igualado, pero nos ha faltado dinamizar los ataques y en muchas fases del partido no hemos sido versátiles para adaptarnos a las diferentes situaciones de partido".

Como ya viene siendo habitual, el equipo alfarero se ha mostrado sólido en la faceta defensiva, pero la falta de suerte y sobretodo la falta de gol han vuelto a lastrar a los madrileños. "Es verdad que el Numancia tampoco ha hecho nada del otro mundo, ha sido un partido igualado. En la segunda mitad sí que han podido ser un poco superiores, pero al final lo que acaba decantando el encuentro no deja de ser una acción de fortuna y que lo normal hubiera sido un empate", destacaba Velázquez.

Tanto el técnico como el equipo solo miran hacia delante y esperan volver a la senda de la victoria lo antes posible para poder amarrar el objetivo de la permanencia. Tal y como ha subrayado Velázquez, "Teníamos la ilusión de que los tres puntos se quedasen en casa y ahora toca seguir remando y luchando hasta el final". Tampoco se ha mostrado excesivamente preocupado por la igualdad de la parte baja de la clasificación: "Esto es fútbol y es cuestión de inercias, a veces sumas tú y otras suman los rivales, pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestros compromisos e ir partido a partido".