José Juan Romero: "Es un punto justo para ambos equipos"

José Juan Romero, entrenador del Betis Deportivo, compareció en sala de prensa tras concluir el encuentro que el filial bético disputó ante Las Palmas Atlético en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El igualado encuentro se saldó con un empate a goles que sabe a poco para las aspiraciones de ambos conjuntos. Verdiblancos y amarillos se encuentran a día de hoy 33 y 36 puntos respectivamente, ambos en posiciones de descenso a Tercera División.

Empate que sabe a poco

El técnico del Betis Deportivo cree que fue "un resultado justo. Los dos equipos han dado una buena versión, ellos a su forma y nosotros intentándolo a la nuestra".

"Han tenido alguna esporádica, un tiro lejano y varias que ha sacado Pedro muy bien. Nosotros también hemos tenido alguna que tampoco hemos finalizado", dijo José Juan Romero acerca de las ocasiones que tuvieron ambos equipos.

Ambos se jugaban mucho en este partido, por lo que se esperaba que fue un choque igualado: "Es un punto justo para ambos equipos, ninguno ha estado por encima del otro".

Segunda portería a cero consecutiva

A pesar de que los verdiblancos no están obteniendo los resultados deseados, el entrenador cree que las actuaciones del equipo están siendo buenas: "en los últimos partidos hemos tenido la portería a cero en tres ellos y el Marbella nos metió un gol. El equipo está dando su límite, está compitiendo y, aunque hoy no, en los últimos encuentros ha merecido ganar".

La ausencia de jugadores como Loren Morón, Francis Guerrero o Junior Firpo, que se han hecho un hueco en el primer equipo, es otro de los grandes lastres de la temporada del filial: "ha tenido muchas más ocasiones y ha sido merecedor en todos los aspectos del juego pero al final debes tener gente arriba que haga goles. Las Palmas Atlético es un equipo que es complicado pillarlo por sorpresa porque no arriesga y estamos faltos de muchos argumentos a día de hoy".

"Me queda la satisfacción de que el equipo está respondiendo, compite y da su máxim. Vamos a ver si con el máximo somos capaces de insistir hasta el final", reconoce José Juan Romero. La salvación está cada vez más complicada pero el equipo no tira "la toalla. Tenemos que quedarnos con que estamos un punto más cerca del play-out y seguir insistiendo y mejorando".

Según José Juan, el Betis Deportivo ha mejorado en muchas facetas. "El equipo crece y con tres juveniles no está siendo inferior a nadie. Vamos a seguir exprimiéndonos hasta el final, que nadie tenga dudas porque el primero que está fastidiado soy yo", añade el sevillano. El ex entrenador del Gerena dice estar dejándose "la vida cada día pero hay situaciones que tampoco puedo controlar, donde no tengo o no hay posibilidades es imposible”.

¿Ha ganado un punto o ha perdido dos?

Si bien José Juan Romero dijo en rueda de prensa que el resultado había sido justo, "en esta situación, al igual que el otro día en Granada, pierdes puntos". El míster del Betis Deportivo es consciente de que, si quieren salir del pozo, deberán sumar de tres en tres: "estás tan necesitado que no te vale otra cosa que no sea ganar. Ahora no vale que llevemos una derrota en los últimos partidos, no vale porque los empates no valen prácticamente de nada.

"Aunque cuidado, si ahora vamos a Jumilla y ganamos y el siguiente también, a lo mejor estos dos puntos son buenos", dijo acerca de los próximos partidos que afronatarán los canteranos del Real Betis. El entrenador bético dirigió sus últimas palabras a aquellos que no confían en la salvación del equipo: "a todo aquel que dude de este equipo me gustaría que entrara al vestuario y vieran cómo están los futbolistas, si por algo me alegraría más sería que este equipo saliera porque los chavales lo merecen”.