El Betis supo imponerse

Google Plus

El Betis suma y sigue. Más allá de conseguir un nuevo triunfo, convenció a su afición de que luchan por el objetivo europeo. Asentados en Europa y defendiendo la quinta posición. Una situación inmejorable para el equipo de La Palmera.

Ante la SD Eibar, equipo que también sueña con alcanzar los puestos europeos, consumó un choque donde puso las cosas muy difíciles al cuadro armero. Se impuso en casi todos los aspectos del choque y venció quien más lo buscó.

Acierto entre palos

Como de costumbre, y más aún en el feudo verdiblanco, el Real Betis acabó el partido con más tiros y un mayor acierto entre palos. Ocho disparos en total en los 90 minutos de los cuales, la mitad fueron a puerta. El segundo tanto verdiblanco fue obra de Arbilla en propia meta, resultado del peligro local.

Los pupilos de Mendilibar tuvieron menos iniciativa ofensiva y de cuatro tiros que dispusieron a lo largo del partido, dos de ellos fueron a puerta pero Dani Giménez mantuvo a los suyos fuera de peligro.

La posesión, el escollo

Para sorpresas de muchos, el Real Betis esta vez no pudo tener la mayor posesión del cuero. Fue el Eibar quien más dominó con un 53%, dejando el 47% restante para los verdiblancos. Quique Setién ha inculcado una filosofía basada en el dominio del cuero pero ante el Eibar no fue así, aunque no afectó al resultado.

El control del Eibar no se tradujo en una actitud dominadora y el Betis supo defender sin balón. Un equipo poco acostumbrado a que el equipo rival sea quien lleve los tiempos del partido pero que supieron ajustar para el bien local.

Otros datos

Poco influyeron el resto de estadísticas en el desarrollo del partido. No fue un partido muy trabado y Betis y Eibar intentaron far fluidez al juego. 10 y 11 faltas respectivamente por parte de cada conjunto.

A pesar de que el Betis probó en más ocasiones al cancerbero rival, el Eibar sirvió más saques de esquinas. Ocho para el Eibar mientras que el Betis dispuso de siete. Fruto de los disparos de cada cuadro fueron también las paradas de los arqueros. El duelo personal entre Dani Giménez y Dmitrovic lo ganó el portero arquero quien realizó tres paradas, por dos del bético.