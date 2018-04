Sanabria, sobre su posible vuelta: “Las ganas que tengo son enormes”

Google Plus

Tonny Sanabria parece ver la luz al final del túnel. El delantero paraguayo se lesiono de su rodilla hace unos meses y ya tiene ganas de volver a los terreros de juego.

Hace poco menos de dos semanas que se anunció que el ‘9’ verdiblanco ya tocaba balón y asegura que espera volver cuando Setién lo crea oportuno. “Después de seis meses volver a coger sensaciones me pone muy contento. Tras pasar por una operación complicada fue muy duro y ahora estoy cogiendo la forma para poder estar dentro del campo ya”, reconocía el guaraní.

Cuando fue cuestionado por su vuelta a los terrenos de juego no tardó en reconocer que las ganas que tiene son enormes “de poder estar en el campo y ayudar a mis compañeros. A pesar de que lo están haciendo todo muy bien y están saliendo las cosas, uno quiere aportar su granito de arena”. Y es que antes de su lesión, el delantero verdiblanco se había convertido en uno de los máximos pilares del cuadro bético para Quique Setién.

El paraguayo quiere volver cuanto antes a los terrenos de juego. “Llevo dos semanas completando los entrenamientos sin una molestia en la rodilla. Estoy muy contento y con muchas ganas, a ver si la próxima semana puedo estar a disposición del técnico”, decía el delantero paraguayo. Además sabe que el equipo está viviendo un gran momento: “Estamos en una situación bastante cómoda, consolidándonos ahí arriba, a ver si seguimos en esta línea ascendente”.

Pese a comenzar la temporada como suplente, Sanabria no tardó en hacerse un hueco en el once titular. Corría la jornada cinco cuando jugó su primer partido formando parte del once y anotó el gol que dio la victoria al Betis en el Bernabéu. Consiguió marcar por partida doble ante el Levante y abrió el marcador en el loco partido en San Sebastián ante la Real. Hizo el segundo tanto de la derrota ante el Valencia y anotó también contra el Alavés en el Villamarín. Números que le han hecho consagrarse como un jugador importante hasta su lesión. Y ya tienes ganas de volver a perforar porterías.