La garra carbayona puede con la ilusión lucense

El CD Lugo buscaba una victoria que le permitiese sumar la barrera de los 50 puntos y seguir con opciones de luchar por las posiciones de privilegio de La Liga 1|2|3. En frente no solo tenía 11 jugadores azules, sino que 1500 almas animaron sin parar a su equipo durante todo el encuentro. El resultado dejó mejor parado al Real Oviedo que sigue en la lucha por el ascenso mientras que deja al Lugo prácticamente sin opciones de entrar en el Playoff.

Lugo y Oviedo entraron muy fuertes en el partido y esa presión hizo que tanto unos como otros fuesen muy imprecisos con el balón en los pies. El primer acercamiento del partido fue para un Real Oviedo que se mostraba más férreo sobre el terreno de juego con el paso de los minutos y le impedía al Lugo trenzar jugadas por medio del balón. Los jugadores más creativos del cuadro lucense fueron incapaces de superar el medio campo de los carbayones que contaban con un Mariga excelso. El centrocampista ha cuajado una primera parte brillante con apenas errores en el posicionamiento sobre el terreno de juego y repeliendo todos los intentos de ataque del Lugo. La primera ocasión de los rojiblancos fue un remate de cabeza de Carlos Pita que no inquietó al guardameta del Oviedo. Llegados al ecuador de la primera parte, el equipo ovetense superaba al CD Lugo en cuanto a juego y presión. Los jugadores de Anquela apretaban la salida de balón del Lugo para anular el juego de posesión del equipo local. A pesar de que a lo largo de la primera parte no hubiese ocasiones claras de gol para ambos equipos, los visitantes fueron superiores al Lugo. Tanto Campillo como Fede Vico pasaron desapercibidos y eso fue clave para que los de Francisco no inquietaran a un muy bien plantado Real Oviedo.

Salió mejor el Lugo del túnel de vestuarios con la ocasión más clara del partido para los lucenses. Iriome corrió la banda y le puso un balón a Fede Vico que remataba solo en el área pequeña, pero que el meta visitante desbarató con una milagrosa parada que estará entre las mejores de la jornada. Tras ello, el Oviedo volvía a apretar a los lucenses y Saúl Berjón creaba peligro una y otra vez por la banda defendida por Leuko. Francisco dio instrucciones a sus jugadores para contrarrestar la presión que el Real Oviedo hizo durante todo el partido y, llegados a los 50 minutos, por fin se vio a los lucenses superiores en el terreno de juego. Todo parecía venirse abajo cuando en el minuto 65, el colegiado Moreno Aragón decidió expulsar a Vasyl Kravets por doble tarjeta amarilla. El técnico del Lugo introdujo a Azeez en el medio campo y retrasó a Carlos Pita a la defensa. Minutos posteriores a la expulsión se vio a un Lugo muy agresivo y fuerte en la presión, molestando el juego del Real Oviedo y siendo superior con uno menos. Esa superioridad se vino abajo en el minuto 81 con una nueva jugada por la banda de Berjón que remató Johannesson a gol.

Tras el gol visitante los nervios de la parroquia lucense aumentaron y cargaron con algunas decisiones dudosas del colegiado. Tanto es así que Francisco y otro miembro el cuerpo técnico tomaron el mismo camino que el lateral ucraniano. El último arreón de los rojiblancos no fue suficiente para salvar un empate ante un Real Oviedo que ha trabajado muy bien durante todo el partido.

Este resultado deja al CD Lugo en 12ª posición con 48 puntos a falta de ocho jornadas para el término de La Liga 1|2|3. Para el próximo partido no podrá contar Kravets en el terreno de juego ni con Francisco en el banquillo, expulsados en el día de hoy. El Real Oviedo se mete de lleno en la pelea por el ascenso, situándose en octava posición con 53 puntos.