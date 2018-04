Valencia CF vs RCD Espanyol en vivo y en directo online en La Liga 2018

Google Plus

La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Gil Manzano. Foto: Vavel (Noelia Déniz)

Árbitro Gil Manzano > Perteneciente al Comité de Árbitros de Extremadura y León, debutó el 2012 en Primera División y es árbitro internacional. Esta temporada, para los blanquiazules ya les pitó en el derbi ante el Barcelona en el RCDE Stadium.

Estadio de Mestalla. Foto: Valencia CF

Estadio de Mestalla > El Estadio de Mestalla se encuentra en Valencia y tiene una capacidad de 55.000 espectadores.

Noticias - RCD Espanyol > En el Espanyol, Diego López y Naldo siguen con sus respectivos planes de recuperación. Por sorpresa, es baja Óscar Duarte. El defensa ha entrenado al margen durante la semana por carga de trabajo y no ha llegado a tiempo para viajar a Mestalla.

Noticias - Valencia CF > Marcelino no ha recuperado a tiempo para el partido a Lato, que sigue con molestias. Además, Coquelín también continúa lesionado.

Gerard Moreno. Foto: Vavel (Noelia Déniz)

Atentos a: Gerard Moreno > El delantero de Santa Perpètua de Mogoda está firmando una gran temporada. Ya acumula 12 goles, casi la mitad de los que lleva el equipo. Es el hombre referencia del Espanyol, pues sus goles han dado cuatro victorias y un empate.

Santi Mina en el encuentro de la primera vuelta. Foto: Vavel (Noelia Déniz)

Atentos a: Santi Mina > El delantero gallego es la principal amenaza de los valencianistas. Pese a perderse varios partidos por lesión, la jornada pasada ya entró en la convocatoria y en esta podria saltar ya al verde. El jugador ha marcado al Espanyol en sus dos últimos enfrentamientos y esta temporada ya acumula 14 goles, su mejor marca como profesional.

Declaraciones - entrenador RCD Espanyol > Con Quique Sánchez Flores con un proceso viral, en rueda de prensa compareció el segundo entrenador, Antonio Diaz. Diaz ha asegurado que el Espanyol viaja a Mestalla con "toda la ilusión" y con la voluntad de ganar a otro de los grandes: "ha sido una temporada magnífica a ese nivel. Ganar al Barcelona, Madrod y Atlético de Madrid habla muy bien del grupo y del trabajo que están realizando", ha asegurado.

Declaraciones - entrenador Valencia CF > Marcelino ha asegurado en rueda de prensa que no se fía del Espanyol, al que considera un rival "de gran dificultad". El entrenador ve el encuentro como un partido de "muchísima importancia" y asegura haber analizado el enfrentamiento de la primera vuelta, donde considera que los blanquiazules les fueron superiores en el juego. "Tenemos que tener las orejas hacia arriba", ha asegurado.

Enfrentamiento de la primera vuelta > En la primera vuelta los pericos mostraron una buena imagen, probablemente de las mejores de la temporada, pero perdieron por cero goles a dos, dos tantos de Kondogbia y Santi Mina.

Estadísticas de los enfrentamientos entre Valencia y Espanyol > Las estadísticas de las visitas de los pericos en Mestalla son claramente favorables al Valencia. De las ultimas diez visitas, el balance es de nueve victorias del equipo che y un empate. Además, Quique Sánchez Flores no ha ganado nunca como entrenador visitante en Mestalle.

Último partido del Espanyol como visitante > Al Espanyol no le están saliendo bien las cosas este año como visitante. En el último desplazamiento perdieron por tres goles a cero ante el Betis, lo que les vino como un jarro de agua fría frenando las mínimas opciones que tenían los blanquiazules de luchar por la séptima plaza. Con esta derrota también pusieron fin a la buena racha de siete partidos sin perder. Los blanquiazules no ganan a domicilio des del once de enero.

Situación del RCD Espanyol > El Espanyol se encuentra en la parte media - baja de la clasificación. Con 36 puntos, los blanquiazules son decimoterceros. Los hombres de Quique Sánchez Flores se encuentran en tierra de nadie, pues tienen el descenso a 13 puntos y la séptima plaza a 10. Los pericos llevan dos jornadas sin conocer la victoria y la semana pasada empataron a cero ante el Alavés.

Último partido del Valencia como local > En el ultimo partido en Mestalla, el equipo che ganó por 3-1 al Alavés en un partido donde fue muy superior. Rodrigo y Zaza marcaron en la primera mitad, mientras que en la segunda lo hizo Laguardia. Los hombres de Marcelino acumulan una racha de ocho partidos sin perder.

Situación del Valencia CF > El Valencia es cuarto en la clasificación, con 62 puntos. El equipo che tiene un margen de 13 puntos respecto el quinto clasificado, el Betis, despues de que los verdiblancos ganaran por dos goles a cero al Eibar. Además, tan solo les distancia un punto respecto la tercera plaza, que por ahora ocupa el Madrid. Así pues, los valencianistas también estaran muy pendientes de lo que ocurra hoy en el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Valencia CF vs RCD Espanyol en vivo, perteneciente a la 31a jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Mestalla a partir de las 20:45 horas.