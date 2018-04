Ivan Rakitic: "Cuando llegue a casa, yo también hablaré de Messi"

Google Plus

El conjunto azulgrana volvió a ganar en el Camp Nou, volviendo también a mantener su racha de imbatibilidad, igualando así el récord histórico de 38 partidos sin perder de la Real Sociedad en 1979-80.

En el triunfo culé, Ivan volvió a participar en la posición de Busquets, donde está sorprendiendo en muchos partidos, manteniendo un nivel de juego altísimo. Una de las piezas fundamentales en el sistema de Ernesto Valverde valoró la situación del equipo, destacando un final de temporada duro y apasionante. Ante el Leganés se vio un Barça a ritmo de montaña rusa, con un primer tiempo impecable, pero con un segundo tramo espeso, eso sí, con un rival valiente que nunca dio el partido por perdido.

Tras una semana complicada tras la vuelta del parón de selecciones, el Barça supo sobrevivir a la batalla en el Sánchez Pizjuán, a la cita de Champions contra la Roma y ante el Leganés en casa. Para jugadores como Ivan, casi acostumbrados a este nivel tan alto, no se acaba el mundo, pues la ilusión de ganarlo todo sigue intacta. “Sacamos la frescura de donde sea. El ritmo este no es algo nuevo para nosotros. Lo queremos y lo buscamos, queremos estar en todas las competiciones. No hay ni tiempo para quejarse”, declaró el croata. Con 48 partidos y a falta de fechas decisivas, el mediocampista es uno de los jugadores más utilizados por el Txingurri esta temporada, sumando casi más minutos a estas alturas que en sus tres anteriores años con Luis Enrique.

Récord de imbatibilidad

También hubo tiempo para celebrar el récord liguero de imbatibilidad conseguido por el conjunto azulgrana, igualando unos espectaculares números que ostentaba la Real Sociedad: "No pensábamos en eso. Estamos muy orgullosos de haber igualado este récord. Esto es parte de lo que significa el Barça, y es un récord que tiene que estar aquí. Si además lo hemos logrado nosotros, mejor, pero no podemos dar importancia a esto, hay que seguir”. A falta de muy pocos encuentros para el término de liga, el próximo reto será acabar la competición sin caer derrotado, algo que les motivará de cara a la consecución de sus objetivos.

Elogios a Messi

El compañero croata volvió a presenciar en primera fila otro espectáculo del astro argentino con un hat-trick, sumando 45 en toda su carrera deportiva. Ante su protagonismo, bromeó: “Si todo el mundo habla de él es porque se lo ha ganado. Yo también hablaré de él ahora cuando llegue a casa”. Ante la falta de adjetivos para describir a Leo, sus compañeros tiran de ingenio para describir las actuaciones de uno de los mejores jugadores del mundo.