André Gomes: "Busquets sólo hay uno"

Feliz por haber disputado todo el partido, el centrocampista aportó calidad y equilibrio en la zona media. Tras unos partidos donde las críticas hacia él acapararon titulares, el Camp Nou volvió a demostrar que el jugador no está solo, sintiendo el apoyo durante el encuentro e incluso coreando su nombre en jugadas aisladas.

Valorando la disputa frente al Leganés, recalcó la dificultad de competir en la Liga Santander: “Hasta el final no hay partidos simples. En general hemos estado muy bien, con confianza y seguridad. Lo más importante es que el partido se solucionó”. Por la poca actividad reciente en el once titular, André mostró un gran entusiasmo y plasmó una actitud positiva pensando en las citas tan importantes que vienen: “La gente del club y el míster saben perfectamente que me tienen para lo que necesiten, yo estoy preparado siempre y voy a hacer mi trabajo lo mejor posible para aportar al equipo”. Valverde ha dejado claro que es una pieza fundamental en el equipo, por sus cualidades con el balón y la manera de combinar con sus compañeros. No obstante, queda muy presente su ayuda en los aspectos defensivos, los cuáles en el conjunto azulgrana destacan a través de jugadores como Rakitic o Busquets.

Además, también destacó la ausencia de Busquets en el equipo, de ahí a posibles comparaciones tras el partido, elogiando al de Badía, pero dejando claro que “Sergio sólo hay uno”. La actuación tanto de André como de Rakitic fueron muy notables en una formación con dos pivotes, muy poco usual en las alineaciones del Txingurri. No está siendo ni mucho menos su mejor temporada, pero mantiene la fe y no deja de trabajar para optar a un puesto en el que la competencia es muy alta. Aún quedan citas importantes donde André será clave.