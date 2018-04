Aleñá: ''Estamos destrozados''

Carles Aleñá, jugador del FC Barcelona B, compareció ante los medios de comunicación en la zona mixta del Miniestadi tras la derrota de su equipo por 0-1 ante la Cultural Leonesa, rival directo en la pugna por la permanencia en LaLiga 123. El atacante del filial azulgrana se mostró muy descontento por el resultado, llegando a afirmar que están ''destrozados''.

Sobre las molestias en la primera mitad, Aleñá ha notado un pinchado en la espalda pero finalmente ha podido continuar después de ser tratado en el descanso. ''Me he notado un pinchazo en la espalda, no se si ha sido un mal gesto, pero no podía ni correr. En el descanso me han pinchado para así poder continuar jugando en la segunda parte, he dado todo lo que podía dar, el máximo. Estamos muy dolidos por lo de hoy'', dijo.

El atacante azulgrana también habló del estado del vestuario y tampoco ha querido dar excusas por la derrota, dejando claro que la responsabilidad de todo lo sucedido es de los jugadores. ''Estamos destrozados, sabemos que en estas últimas semanas la hemos cagado. Nosotros somos los máximos responsables, nosotros somos los que hacemos que el equipo esté en esta posición en la clasificación y nosotros somos los que tenemos que sacar esto hacia delante e ir escalando puestos'', remarcó.

Por último, el atacante azulgrana habló de la dificultad del calendario y especialmente el próximo choque ante el Huesca. ''Tenemos que estar preparados para todo. Al fin y al cabo cualquier equipo puede ganar aquí y nosotros también podemos ganar a cualquiera. Ahora tenemos unos rivales complicados, pero creo que nos irá mejor pues con estos rivales siempre solemos jugar mejor, atacamos mejor pues nos quitamos la presión del tener que ganar... Toca pensar en el Huesca, un partido muy difícil'', finalizó.