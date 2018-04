Pablo Machín: "Todavía hay mucha liga"

En el día en que cumplía 43 años y lo celebró con los miembros de la prensa que acudieron a la conferencia previa al partido del Girona en Anoeta, Pablo Machín atendió a las preguntas relativas a dicho encuentro. Con la victoria del Betis este sábado ante otro rival directo, el Eibar, el objetivo no puede ser otro que conseguir los tres puntos ante la Real Sociedad para no perder de forma casi definitiva el tren de Europa.

"Nos ponemos al mismo nivel de Betis, Villarreal y Sevilla y nos lo pondrán muy difícil", comentó Machín, antes de elogiar a los suyos: "Hemos hecho algo durante la temporada que tiene mucho mérito". Lo que está claro es que habrá que luchar hasta el final: "Todavía hay mucha liga; ni el Betis ganará todos los partidos ni será el único con el que nos tenemos que enfrentar. Espero que tengamos la presión de conseguir algo positivo hasta la última jornada".

Precisamente hablando de presión, y preguntado por si el equipo y el cuerpo técnico trabajaban mejor bajo ella, ya no solo esta temporada sino todas las que lleva desde que llegó en 2014, Machín fue claro: "Soy el primero que me meto presión a mí mismo y trato de inculcarla a los jugadores. Los retos ambiciosos se llevan mejor que intentar salvar la categoría, sin duda. Estamos viviendo unas temporadas de lujo y no será nada fácil seguir manteniendo este nivel más años en Primera".

Kevin Soni, la gran novedad

Pocos minutos antes de dar comienzo la rueda de prensa, el club hizo pública la lista de convocados para disputar el partido de Anoeta. En ella destacó especialmente la inclusión del media punta del Peralada Kevin Soni. Machín justificó la entrada del camerunés por "la baja de Olunga", que sigue recuperándose de la lesión que se produjo durante el parón de selecciones. Además, el jugador del filial "lo está haciendo bien y lleva tiempo entrenando" con el primer equipo, aseguró el técnico soriano.

Del jugador, el de Gómara dijo que es un jugador "con potencial que hay que pulir", y aunque "destaca en Segunda División B, no tiene el acierto que debería de cara a gol". "Si nos los llevamos, no lo hacemos de cara a la galería sino porque pensamos que nos va a aportar. Se lo ha ganado. Dependiendo de cómo vayan los acontecimientos quizás pueda debutar y tener continuidad en Primera", afirmó Machín. En cuanto a Douglas Luiz, que no ha viajado, el técnico explicó que se debía a un "proceso vírico que le ha producido mucha fiebre" y que el brasileño "no está en condiciones ni tan solo para entrenar".

La Real de Imanol, una incógnita

Hace apenas 20 días en la Real Sociedad hubo un cambio de aires en el banquillo. La Junta directiva decidió prescindir de Eusebio Sacristán y su sustituto es el técnico que fuera del filial, Imanol Alguacil. El equipo ya debutó la semana pasada en Eibar con un empate a cero. En todo caso, hay pocas referencias de cómo puede jugar el próximo rival del Girona, teniendo en cuenta que Ipurúa no es un estadio donde se pueda medir exactamente la formación táctica del equipo visitante por las dimensiones del terreno de juego y la presión del conjunto armero.

"Siempre buscamos referencias de lo que hace el rival, lo hacemos con todos los equipos", confesó Machín, "aunque si el entrenador es nuevo dará matices que desconocemos. Parece que ahora juegan con un 4-2-3-1 en lugar del 4-3-3 habitual, habrá que ver cómo lo ejecutan". Sin embargo, como ya ha repetido otras veces, el técnico del Girona tiene claro que lo importante es su equipo. "Lo fundamental somos nosotros. Tenemos que seguir nuestro plan de actuación habitual, jugando como lo hemos hecho durante la temporada". A pesar de todo, el entrenador ya avisó del peligro del conjunto 'txuri urdin'. "Manejan las acciones de balón parado, tienen muchas ocasiones, meten muchos balones al área y eso no se regala".

Aunque se muestra sorprendido por su situación clasificatoria, Machín sabe que la Real no va a conceder ninguna facilidad este domingo: "Son un gran equipo y la capacidad de sus futbolistas es incuestionable. Tienen una calidad contrastada y no se olvidan de jugar". No obstante, por alguna razón u otra "no han corroborado sus buenas estadísticas con la clasificación". Una tabla que demuestra que el conjunto catalán ha conseguido 10 puntos más que el vasco. "A priori no cabría esperar esta diferencia entre ambos, pero hemos competido por encima de nuestra entidad", zanjó el técnico.