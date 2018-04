Tres bajas capitales

Google Plus

No está siendo un inicio fácil para Morilla, eso está claro. De hecho está muy abierta la posibilidad de que el técnico deje de pertenecer al primer equipo, después de que el Granada haya abandonado los puestos de playoffs de ascenso a Primera, además de arrastrar resultados negativos, como el del pasado sábado ante Osasuna. Cuatro puntos de nueve, pero con sensaciones más negativas que positivas, cuando quedan ocho jornadas para el final. Quizás no le ha acompañado la fortuna en su inicio, sobre todo porque no ha contado con tres jugadores vitales esta temporada, que pasan desde la zaga hasta la delantera.

Saunier, Machís y Adrián Ramos no saben lo que es jugar bajo el mando de Pedro Morilla. El central y el delantero colombiano por estar lesionados, mientras que el venezolano por cumplir los cuatro partidos de sanción, que le cayeron tras su "agresión" en Oviedo. Frente al Numancia, pese a la victoria, se notó la ausencia, por lo menos de Machís, un referente durante el curso para el Granada. Se ha notado más tanto en Lorca como ante Osasuna, cuando el equipo rojiblanco generaba menos peligro que cuando están sobre el verde Darwin y Adrián Ramos. Sin embargo, los nazaríes han marcado cinco goles, por lo que sus ausencias son un mal menor.

Peor es el apartado de goles en contra y sobre todo, por la forma en la que han llegado los goles. Con Saunier, la zaga granadina gana en solvencia y solidez. Con Morilla y también con Oltra, la pierde cuando el francés no lidera la línea de defensa. Chico está pasando por un bajo rendimiento de forma, que está provocando que el Granada encaje muchos goles, demasiados a estas alturas de campeonato, y llegan a balón parado. Tres de los cuatro goles encajados por Morilla han llegado de esta forma. El Granada echa en falta al francés, y no solo por el apartado defensivo sino también a la hora de sacar el balón desde atrás.

La buena noticia es que tanto Saunier como Adrián Ramos están en los últimos días de su recuperación, mientras que a Machís le falta un duelo por perderse. Bien es cierto que el francés estará en mejores condiciones para jugar ante el Sevilla Atlético que el colombiano, por lo que no sería hasta dentro de dos jornadas, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa cuando los tres pilares del equipo no regresen para jugar.