Juan Antonio Anquela: "Lo de esta afición es una locura"

A pesar de que el Real Oviedo no está viviendo el mejor momento de la temporada, el preparador azul, Anquela, valora el estado del equipo positivamente: "El equipo trabaja. Estamos en un bajón grande de resultados, pero es cuestión de tener la tranquilidad suficiente. Aquí no es fácil de encontrar, pero la tratamos de buscar". Además, una de las mayores dudas con las que se lidió esta semana era la disponibilidad tanto de Forlín como de Mariga, jugadores que durante la semana han acarreado algún problema físico, a lo que el técnico jienense contestó: "Están bien, tanto Forlín como Mariga, y esperaré al entrenamiento de mañana para decidir la convocatoria".

Con respecto al partido que el preparador del Real Oviedo espera vivir en el Anxo Carro de Lugo, Anquela declaró que el siguiente compromiso del club asturianó será "un partido precioso, con nuestra gente como siempre. Vamos a ver si somos capaces de competir, como todo el año: Cuando lo hacemos, y hacemos lo que sabemos, somos un rival capaz de competir en cualquier sitio". Cuando fue preguntado por el siguiente rival de los azules, el CD Lugo, Juan Antonio Anquela contestó: "Cuando aprieta lo hace de verdad, crea muchas ocasiones de gol y llega con mucha gente. Ha estado todo el año ahí, es un muy buen equipo, muy bien trabajado, que sabe lo que quiere, y que está peleando por estar arriba".

En la primera vuelta de la competición, el Real Oviedo logró una meritoria remontada ante el CD Lugo en el Carlos Tartiere, que para entonces se encontraba en la primera posición de la Liga 1|2|3. Sobre el choque disputado en la capital del Principado de Asturias, Anquela comentó que "fueron mejores que nosotros en la primera parte, pero conseguimos darle la vuelta al resultado y desde ahí comenzó una buena racha".

En las últimas jornadas, el sistema de tres centrales y dos carrileros no le está funcionando al conjunto azul, a pesar de que en gran parte de la temporada le ayudó a lograr varios resultados positivos de manera consecutiva. Sobre un posible cambio de sistema para volver a la senda de la victoria, Anquela declaró: "Durante toda la temporada nos hemos adaptado, tenemos muchas formas de jugar. Incluso sin hacer ningún cambio de futbolistas podemos cambiar el sistema. No es cuestión de tres centrales o no, tenemos muchas formas de estar equilibrados, y debemos encontrar ese equilibrio que al final es lo que te hace ser un buen equipo". Además, el técnico andaluz espera ver en Lugo al Real Oviedo como "un equipo con personalidad. Presionamos arriba, queremos jugar lejos de nuestra portería. Que sea capaz sobre todo de competir, esa palabra cuando la decimos la gente piensa que es correr... Y es jugar bien al fútbol, estar ordenados. Ganar al rival en segundas jugadas y duelos individuales. Sobre todo jugar bien al fútbol. Ser un equipo que sepa en la categoría en la que está y cómo se consiguen los objetivos, que es a base de trabajo y de sufrimiento".

Finalmente, el preparador del Real Oviedo fue preguntado por sus impresiones con respecto al masivo desplazamiento de aficionados a la ciudad gallega para apoyar al club ovetense: "lo de esta afición es una locura. La satisfacción mayor es ver a nuestra gente, que van a llenar medio campo, que van a estar con nosotros. Hay que jugar para ellos, siempre pensando en que podemos hacer feliz a mucha gente con poco. El poquito es competir nada más. Cuando lo hemos hecho, la gente se ha sentido muy orgullosa de nosotros".