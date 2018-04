Nacho: "Si encadenamos un par de victorias, tenemos opciones de meternos en play off "

El Real Valladolid ha perdido esta mañana ante el Nástic de Tarragona una muy buena oportunidad de meterse de lleno en la lucha por un puesto en los play off, ya que ha perdido 1-0 ante los tarraconenses.

Nacho Martínez, que volvía al once titular después de 16 partidos, se mostró con ganas y sabedor de que dos victorias haría que el equipo volviera a la zona de arriba.

Tras el encuentro, Nacho Martínez ha salido a hablar con los medios de comunicación para comentar el encuentro. "Es un momento difícil porque veníamos con muchas ganas, mentalizados de que podíamos conseguir la victoria para seguir estando en la puja y no ha podido ser".

Volvía al once inicial después de mucho tiempo. "Me he encontrado bien. Si que es verdad que no es fácil volver si he estado tres meses sin jugar, pero bueno, no es ninguna excusa. Me encontrado bien y haber si tengo la suerte de seguir en el once para seguir aportando al equipo".

Cómo se vivió los minutos finales. "La diferencia ha sido que ellos la que han tenido la han metido y nosotros las que hemos tenido no las hemos metido. Creo que ha sido un partido muy muy igualado y, en ese sentido, se ha decantado por esa buena suerte que hemos tenido a veces y hoy ha sido mala".

Sobre si el empate hubiera sido más justo: "La verdad es que si. Si que hubiera sido justo porque los dos hemos tenido varias ocasiones y nosotros lógicamente queríamos llevarnos la victoria".

Esta derrota no afecta a los objetivos del ascenso: "Para nada. Yo creo que si, aun la situación que estamos, encadenamos un par de victorias tenemos opciones más que de sobrar de meternos en play off y de mirar el objetivo que es estar lo más arriba posible e intentar conseguir el ascenso".