Crónica Nástic - Real Valladolid: el Nástic diluye las opciones del Pucela

El Nástic de Tarragona abraza la permanencia a costa de un flojo Real Valladolid que no aprovecha la oportunidad de poner su nombre en la fase de ascenso. Álvaro Vázquez, con su gol, y Dimitrievski, con su parada sobre la bocina alegran la cara de la afición catalana.

El Real Valladolid visitaba Tarragona con la intención de poner pie y medio en la fase de Play-Off pero pronto su juego se asemejó al día, gris, oscuro y no muy apetecible. Luis César Sampedro confirmó con su once lo que ya se sabía, Rotpuller entró en la convocatoria pero no disfrutó de minutos. Moyano puso el parche al centro de la zaga y Nacho volvió al once inicial. En frente, un Nástic en busca de una victoria que le acercase a la permanencia.

Encuentro disputado, trabado. El Valladolid tenía la posesión pero no las ideas. El Nástic, bien posicionado, apretaba y ponía el peligro sobre la meta de Masip. Cinco saques de esquina consecutivos hacían prever que no iba a ser un paseo blanquivioleta, ni mucho menos.

Fútbol sin centro del campo

Los de Pucela intentaban sin éxito circular de manera clara. Salida de la pelota desde atrás con un centro del campo desaparecido, que no manejaba los tiempos, ni la situaciones del juego. Los tarraconeses lo sabían, y lo aprovecharon. Recuperaciones y transiciones rápidas. Balones a la espalda de la defensa que hacían sufrir a Moyano y Calero. Precisamente en una de estas llegó el solitario gol local. Justo cuando el Real Valladolid apretaba más, Álvaro vázquez inició una trepidante contra, que con cierta fortuna, acabó en gol. Tras pasar ante un desafortunado Calero el balón volvió tras ciertos desajustes a las botas de Álvaro, que con un centro chut batió a Masip.

Dimitrievski como seguro

El gol, como es normal, exaltaba a unos y deprimía a otros. Pese a ello, el Pucela no se arrugó y tuvo la suya. Ya en el tiempo de descuento, Jaime Mata se plantó frente a Dimitrievski, en una ocasión de esas que no falla, pero el meta estaba en su día y con un tremendo paradón desbarató todas las opciones de puntuar de los castellanos.