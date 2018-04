Real Zaragoza - SD Huesca: puntuaciones del Real Zaragoza, jornada 34

Google Plus

El derbi aragonés se tiñó de blanco y azul. Los de Natxo González realizaron un partido muy completo, propio de un equipo trabajado y maduro. El conjunto maño se impuso a los oscenses y pudo haber logrado la victoria con mayor holgura si hubiese tenido mayor acierto en los últimos minutos, pero el equipo no se puso nervioso, supo sufrir y consiguió hacerse con los tres puntos.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Natxo González

10|El técnico vitoriano introdujo a Míkel González, Febas y Ros como novedades en el once para el derbi aragonés. Mantuvo la confianza en Verdasca y la pareja de centrales realizó un partido soberbio y sin mácula. También gestionó muy bien los cambios e introdujo a Papu por Pombo cuando más lo necesitaba el partido, también acertó con el cambio de Toquero por Febas, buscando más mordiente arriba y que el equipo se estirase más y así resultó. En definitiva fue un partido en el que Natxo se mostró muy acertado tanto en el planteamiento inicial como a la hora de realizar los cambios.

Cristian Álvarez

7|El meta rosarino apenas tuvo que intervenir en el juego pero cuando tuvo que salir lo hizo con gran maestría. Estuvo bien blocando sin problemas los lejanos disparos de Vadillo, el ‘Cucho’ y Gallar. Supo cómo perder tiempo cuando el equipo lo requirió y dio siempre seguridad a sus compañeros.

Benito

6|Apenas pudo mostrarse en la faceta ofensiva y se limitó a tratar de frenar las internadas rivales con bastante éxito. No fue fácilmente superado salvo en alguna ocasión y se le vio rápido y seguro en defensa. Buen partido del catalán pese a que no pudo incorporarse mucho al ataque.

Verdasca

8|Gran partido del luso que se mostró impecable pese a todas las dudas que había en torno a él. Pudo ahorrarse la tarjeta amarilla pero durante el resto del encuentro se mostró fuerte, rápido al corte, seguro a la hora de jugar con sus compañeros y dio una muy buena salida de balón. Volvió el joven central a demostrar que tiene mucho margen de crecimiento y un futuro prometedor.

Mikel González

9|Jerarca. El vasco ordenó, mandó, dio salida de balón, oxigenó y fue el ganador de todos sus duelos. No dejó que el ‘Cucho’ se impusiera en ninguno de sus enfrentamientos y estuvo imperial a la hora de salir de la defensa para recuperar el balón. Realizó junto con su compañero en el eje un auténtico partidazo.

Lasure

8|Ya no sorprende a nadie Lasure. El rendimiento que está dando en el lateral izquierdo es impresionante. Cada día crece más y ayer realizó otro partido soberbio. Pocas veces se le vio superado y en ataque pudo sumarse en varias ocasiones dando una buena salida de balón y opciones a sus compañeros del centro del campo.

Eguaras

9|Otra para la galería. Una nueva obra de arte de un Íñigo Eguaras que sigue siendo el timón del equipo. Dio una saneada salida de balón como de costumbre y mostró su clase en el centro del campo. Estuvo impecable, no tuvo ninguna pérdida notable y realizó tres recuperaciones de balón magistrales y claves para prevenir ataques rápidos de la Sociedad Deportiva Huesca. Pudo haber sido determinante si en los últimos minutos hubiese dado mejor un pase que dejaba a Borja Iglesias solo ante Remiro, sin embargo el pase lo cortó Jair.

Zapater

10| Imperial. El capitán realizó su mejor partido hasta la fecha mostrando un gran pundonor y todo su poderío físico. Estuvo sublime al corte y llegó a todo. Combinó bien con sus compañeros, protegió el balón en situaciones complicadas, realizó recuperaciones clave y se incorporó bien al ataque aunque no tuvo ocasión de disparar a puerta. Fue el león del escudo del Real Zaragoza, rugiendo sin cesar a los jugadores del Huesca que osaban intentar superarle. Su efusividad en la celebración del gol con Javi Ros demostró que no era un partido más para el ejeano que dio una auténtica exhibición de pasión sobre el césped de La Romareda.

Ros

8|El navarro volvió a firmar un buen encuentro. Tuvo un gran despliegue físico, supo sobreponerse a la asfixiante presión de los jugadores del Huesca, dio buena salida de balón y llegó al área en el momento propicio para rematar a portería y anotar el tanto del Real Zaragoza.

Febas

7|El centrocampista catalán recuperó la titularidad y cuajó un partido bastante notable. Su característica conducción superando líneas volvió locos a los jugadores del Huesca, sin embargo no pudo realizar grandes jugadas debido a la alta presión en el centro del campo y poco a poco fue diluyéndose hasta que Natxo decidió sustituirle para dar entrada a Toquero.

Pombo

5|El canterano zaragocista empezó muy enchufado el encuentro. Tuvo un fuerte disparo al poste en el minuto diez y trató de combinar con Borja pero fue perdiendo fuelle y desapareciendo del partido hasta que en el minuto 55 fue sustituido por Papunashvili. Borja y él no pudieron combinar con tanto éxito como en otros encuentros y en los últimos partidos no ha estado al nivel de otras ocasiones.

Borja Iglesias

8|El ariete gallego no tuvo muchas ocasiones pero luchó, presionó y corrió como el que más. Pudo haber hecho mucho daño en los minutos finales tras la lesión de Pulido en una acción in extremis que le privó del gol, sin embargo dio dos pases que debieron acabar en gol pero ni Toquero ni Guti finalizaron bien y el segundo gol no subió al marcador. Dio oxígeno al equipo en estos últimos minutos provocando faltas a favor y se peleó con uñas y dientes con Jair y Pulido, consiguiendo vencerles en varias ocasiones. Debió estar mejor de cara a puerta pero realizó una muy buena actuación.

Papunashvili

8|Revulsivo. Salió al campo con muchas ganas y poco tardó en volver locos a los defensas rivales. Tuvo un par de jugadas espectaculares por la banda y aportó desequilibrio y algo más de trabajo cuando retrasó su posición con la entrada al campo de Toquero. Muy buen partido del georgiano que se creció ante la adversidad y con su disparo con la derecha provocó el gol de Ros.

Guti

5|Salió por Ros para aportar algo más de frescura al centro del campo y llegó varias veces a las inmediaciones del área pero no estuvo nada acertado. Tuvo una clara ocasión de gol que le brindó Borja Iglesias pero su disparo se marchó por encima de la portería de Remiro. Poco acertado en las combinaciones pero aportó llegada y algo más de empaque al centro del campo.

Toquero

6|Entró para estirar al equipo y cumplió con creces. Luchó y corrió como se esperaba aunque se le vio algo perdido en algunas jugadas. Tuvo una ocasión muy clara en los instantes finales pero Remiro le tapó muy bien. Dio pausa al equipo cuando debió hacerlo por lo que tuvo unos buenos minutos el ex del Bilbao.