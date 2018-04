Una mala primera parte condena al Reus en Gijón

Google Plus

El Sporting de Baraja saltó al terreno de juego de El Molinón con las novedades de Barba, Nano y Hernán en el once titular. Por su parte, el Reus de López Garai repitió el mismo once que cayó derrotado en Valladolid, con Lekic como máxima referencia ofensiva.

Condenados por el primer tiempo

El encuentro empezó relativamente igualado, con un Reus que apostó por el control de la posesión, y más seguro de lo normal en ataque. Tras ocho minutos de tanteo, llegó la primera ocasión clarísima del partido, adjudicada para el cuadro roig-i-negre. En el minuto ocho, Fran Carbia disparó desde dentro del área, y su potente disparo se estrelló con el larguero. Pocos segundos más tarde, el colegiado anuló un tanto a Dejan Lekic debido a un claro fuera de juego. Cinco minutos más tarde, el Reus lo volvió a intentar, mediante un cabezazo de Karim Yoda que se marchó cerca del larguero de la portería sportinguista.

Y en el minuto 20, en una jugada que no aparentaba peligro alguno, acabó con el primer tanto del partido para adelantar al Real Sporting en el electrónico. Buena triangulación de Jony con Calavera, que inexplicablemente Álex Menéndez no logró repeler. El balón, a pies de Calavera, acabó con centro a un Nano Mesa bien colocado en el primer palo que no perdonó para adelantar a los suyos.

Diez minutos más tarde, llegó el segundo gol del Sporting que sentenciaba al Reus. Córner raso de Rubén García directamente al pie derecho de Carmona, que desde la frontal del área fusiló a Edgar Badia para poner el segundo en el marcador.

Lejos de rehacerse, los hombres de López Garai generaron muy poco peligro en el resto del primer tiempo, totalmente superados por un Sporting que pudo ampliar su ventaja con un disparo de Rubén García que se topó con el poste izquierdo de la portería roig-i-negre.

Y así terminaba el primer tiempo, con un Sporting bastante superior, con más ocasiones y más domino en general. Por su parte, el Reus se mostró blando en defensa y estéril en ataque. Un balón al poste y dos cabezazos desviados reflejaban el pésimo bagaje en ataque del conjunto catalán en el primer tiempo.

Dejan Lekic disputando un balón con Calavera y Hernán | Foto: LaLiga 1|2|3

La segunda parte, otra historia

La segunda mitad empezó eléctrica, con el Reus especialmente enchufado. Unos con el objetivo de mantener el marcador, otros con la necesidad de marcar para intentar, por lo menos, igualar el partido. Y la necesidad goleadora del Reus pudo con el Sporting. Con apenas cinco minutos disputados, Gus Ledes sirvió un córner, que Atienza cabeceó en el segundo palo. Su balón se estrelló con el larguero, y el rebote lo aprovechó Olmo para rematar y poner el 2-1 en el marcador. Buen gol de los reusenses que culminaban así un inicio frenético de segunda mitad. Y cuando mejor estaba el Reus, llegó el que parecía el tanto de la igualada, con un buen remate de Lekic que acabó en el fondo de la red. No obstante, el colegiado anuló el tanto roig-i-negre por fuera de juego del delantero serbio.

El tanto de la igualada pudo haber llegado hasta en dos ocasiones, primero con un cabezazo de Carbia que Mariño atrapó sin complejos, y después con un remate de Atienza que se marchó demasiado desviado. El Reus, con una imagen muy distinta a la ofrecida en el primer tiempo, estaba dominando en todos los aspectos el partido.

En el minuto 78, Jesús Olmo, que ya había anotado el 2-1 para los reusenses, estuvo a punto de anotar el tanto del empate, con un cabezazo en el segundo palo que se marchó muy cerca del poste derecho de la portería sportinguista. En el 86, Carbonell también gozo de una oportunidad para lograr el empate, pero su cabezazo se marchó demasiado desviado.

Así moriría el partido, con un Reus volcado en ataque aunque incapaz de materializar sus incontables ocasiones. Delante, un Sporting sólido e inquebrantable, con la experiencia suficiente para gestionar los frenéticos instantes finales de partido y terminar llevándose así los tres puntos.

Con esta victoria, el Sporting se reafirma como líder de esta Segunda División, empatado a puntos con el Rayo Vallecano, aunque el cuadro sportinguista tiene a su favor el gol average. Por su parte, el Reus encadena su segunda derrota consecutiva, ambas como visitante, y necesita volver a la senda de la victoria para despejar, de una vez por todas, los fantasmas del descenso. Con esta derrota, los hombres de López Garai se sitúan decimoquintos, a cinco puntos de la zona de descenso que marca la Cultural y Deportiva Leonesa.