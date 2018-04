Las claves de la derrota

Google Plus

Los de Montella comenzaron el encuentro con el primer inconveniente y es que Correa se había lesionado en el calentamiento , en su lugar entró Sandro que cuajó un gran encuentro.

Primera parte marcada por los errores

El Sevilla empezó muy bien el partido teniendo una ocasión muy clara en los primeros minutos en las botas de Sandro que se quedó mano a mano con el portero del Celta pero el canario falló, a partir de ahí el Sevilla no se descompuso y controlo el partido.

Una variante muy interesante que introdujo Montella fue colocar a Banega por delante del doble pivote ,ayer formado por Pizarro y Nzonzi, y así darle más libertad al argentino para que hiciera magia en tres cuartos de campos. El plan al italiano le salió bien ya que el Sevilla controlaba el partido aunque no tenía ocasiones claras del todo pero el Celta no le creaba peligro.

Todo estuvo tranquilo hasta que en una jugada aparentemente sin demasiado peligro ponen un centro que la defensa hispalense no es capaz de despejar y tras una serie de rechaces el balón que despejaba Soria revota en Arana haciendo el 1-0.

El Sevilla tuvo el empate en la jugada siguiente pero el tiro de Sandro lo acaba parando Sergio evitando el 1-1 y marchándose al descanso con ventaja en el marcador .

Segunda parte para olvidar

En los segundos 45 minutos el Sevilla salió tácticamente igual que en la primera mitad ya que no había jugado del todo mal , había tenido la posesión del balón y había generado ocasiones de peligro. Peo una perdida de Sarabia en tres cuarto fue aprovechado por el conjunto gallego para hacer el 2-0 , a partir de ese momento el Sevilla no se encontró en el campo. Con el 2-0 el equipo bajó los brazos y ni tan siquiera los cambios ayudaron a cambiar la situación.

Entró el Mudo Vázquez por Pizarro y deshizo el doble pivote quizá por este cambió puede ser unas de las razones por la que el equipo andaluz se partiera y permitiera tanta facilidades al Celta.

Pocos después de ese cambio metió el tercero el Celta y en ese momento ya que sí el equipo bajo los brazos porque en ataque no creaba peligro y las contras del Celta eran muy rápidas además de peligrosas.

El Celta pudo pintar la cara más a los de Montella pero Soria evitó una mayor tragedia.

Cambios en el once

Montella introdujo cambios en el once para dar descanso de cara al partido de vuelta frente al Bayer pero no surgieron el efecto que se esperaba.

Soria volvió otra vez al once y parece que así va a ser hasta que termine la temporada.

Carriço y Arana volvieron a ser titulares tras muchas jornadas sin aparecer. El primero se le notó que la falta de minutos le pesan no estuvo contundente a la hora de parar las contras del Celta y eso ayudo a que los gallegos entraran fácil al área sevillista. El brasileño Arana ,que disputaba su segundo partido en la liga santander, no realizó un buen encuentro ya que defensivamente concedió muchísimas facilidades y en la parcela ofensiva se le ve que tiene calidad pero todavía no tiene la confianza suficiente para hacer jugadas individuales , cuando se suelte puede ser un gran lateral.

Pizarro volvió al once por segundo partido consecutivo , estaba jugando un encuentro aceptable pero fue cambiado nada más marcar el 2-0 el Celta. El argentino da seguridad al medio campo pero no está al nivel de principio de temporada.

Sandro fue el que más destacó de los menos habituales. Se le vio con ganas y frescura haciendo buenas jugadas , ya contra el Bayer salió un rato y también estuvo a un gran nivel. Quizá si llega a marcar ese gol al principio pudiese haber optado a ser titular en Munich ya que parece que la lesión de Correa le puede impedir disputar el partido de vuelta de cuartos de final.