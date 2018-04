Daniel Ocón Arraiz será el encargado de pitar el Sporting de Gijón - Reus Deportiu

Google Plus

Ocón Arraiz a sus 37 años de edad, tiene una más que dilatada experiencia dirigiendo 206 partidos en el fútbol español a lo largo de las últimas 11 temporadas entre las categorías de segunda b, segunda división e incluso primera. Únicamente ha dirigido en dos ocasiones al equipo catalán y curiosamente las dos veces ha sido frente al Sporting y esta temporada, en copa y en liga, terminando ambos partidos con una victoria y una derrota respectivamente. Por otra parte, a los rojiblancos los ha dirigido en numerosas ocasiones, once en concreto con tres victorias, dos empates y seis derrotas. Un balance más que negativo para los asturianos.

Pero las estadísticas están para romperlas y viendo como vienen los jugadores rojiblancos estas últimas jornadas no sería para nada atrevido pensarlo. Tras seis años en segunda división logró su ascenso en 2016, pero descendió la pasada temporada de primera división estando solamente una temporada y descendiendo en 2017 pitando como último partido un Espanyol-Valencia (0-1). Pitará una jornada importante para ambos equipos en el que el Sporting quiere recuperar el liderato que le arrebató el Rayo ganando esta jornada, y el Reus por su parte aunque está el catorce en la clasificación no se puede descuidar ya que los equipos de abajo aprietan y no se puede dejar escapar ni un solo punto.

Los asturianos llegan tras ganar las últimas seis jornadas y vienen en una racha muy buena haciendo no solo muchos goles sino buen fútbol. El Reus llega tras perder con el Valladolid pero no viene del todo en mala racha habiendo ganado dos partidos, empatado dos y perdido otros dos de los últimos seis. Un partido, a priori, tranquilo para el colegiado a pesar de que ambos necesitan la victoria pero que se puede torcer todo en cualquier momento si Ocón Arraiz no sabe llevar el tempo durante los 90 minutos.