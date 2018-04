Entrevista a Josema Gómez: "Vine a ascender con el Linares Deportivo y lo voy a cumplir"

Aguerrido en el campo y serio en su reto por el fútbol, se ha convertido a sus 26 años en todo un trotamundos.

José Manuel Gómez Meneses, nació el 31 de Diciembre de 1991 en Torrejón de Ardoz (Madrid). Actualmente es jugador del Linares Deportivo, y su coraje y valentía cada vez que salta al terreno de juego han provocado la ilusión de la afición azulilla. Linarejos es una plaza difícil de torear pero Josema ha caído de pie.

Josema llegó al Linares Deportivo cuando ya había arrancado la primera vuelta de la actual temporada, fue uno de los elegidos por Jesús Medina para reforzar un conjunto que estaba en horas bajas.

Con tan solo 26 años, ha defendido el escudo de numerosos equipos históricos como Zamora C.F, C.D. Castellón o C.P. Villarrobledo. Josema, a base de mucho esfuerzo y trabajo, ha logrado consolidarse como un jugador importante en la tercera división. La pasada temporada, Josema dio el salto a la Segunda División B con el conjunto jienense, el Atlético Mancha Real. Pero este año, volvió a Tercera con el sueño de asentarse en el equipo minero, y devolverlo al lugar del que nunca debió salir, la Segunda División B. En la presente temporada Josema ha cuajado grandes actuaciones que han llevado a que equipos de superior categoría pongan el punto de mira sobre el joven madrileño. Pero fiel a sus principios, ha renovado con una ilusión:

Ascender a Segunda B defendiendo el escudo del Linares Deportivo

Desde su llegada a Linares se ha convertido en uno de los abanderados de un equipo en el que hasta la fecha ha conseguido cuatro goles en Liga. Firmó hasta final de temporada pero su sueño de ascender vestido de azul, le ha hecho renovar por dos temporadas más, hasta 2020.

Josema durante un entrenamiento | Foto: Fuente Linares Deportivo

Pregunta. Cuéntenos sus inicios, ¿Cuándo decide por primera vez que quería dedicarse al fútbol?

Respuesta. Como todos los futbolistas empecé desde muy pequeño, en la calle con los amigos, y es ahí cuando empiezo a darme a cuenta de que es el fútbol lo que me apasiona.

P. ¿Qué persona le llevaba a entrenar y le animaba más?

R. Sin mis padres nada hubiese sido posible. Estaré eternamente agradecido a ellos, por todo lo que han hecho por mí desde que era pequeño. Ellos eran los que me llevaban a entrenar, los que siempre han estado en los momentos más difíciles de mi carrera… En definitiva, a ellos se los debo todo.

P. En 2011 ficha por el CF Fuenlabrada, que por aquel entonces andaba por Tercera División, ha pasado por numerosos equipos y en 2016 ficha por el Mancha Real de Segunda División B. ¿Cómo ha evolucionado futbolísticamente y personalmente?

R. Principalmente he madurado, tanto futbolística como personalmente. Los partidos me han permitido coger mucha más experiencia, y lo más importante es que he conseguido aprender un poco de todos y cada uno de los compañeros de los que me he rodeado todos estos años.

P. Entre tanto vestuario en tu carrera, ¿Cuál destacaría y que jugador pondría como ejemplo de persona y compañero?

R. Es muy difícil quedarme con uno, puesto que todos me han aportado cosas para seguir creciendo. Pero un compañero que me marcó por su forma de vivir el fútbol, y su forma de actuar como capitán, fue Jorge, central con el que compartí vestuario en Guadalajara. En ese momento, yo tan solo tenía 18 años y nunca olvidaré su figura en el vestuario.

P. Hemos podido comprobar que es una persona impulsiva, que no se calla nada, ¿Cómo lleva las críticas?

R. Yo soy una persona que personalmente lleva bien las críticas, siempre y cuando no se falte el respeto, las acepto todas. Uno de los temas en los que más se me ha criticado este año es el tema de expulsiones. Pero la gente debe entender que mi posición es la de defensa, y mi manera de ver el fútbol es viviéndolo mucho, el ser impulsivo no lo puedo cambiar. Y estoy convencido de que quienes entienden de fútbol valoran como, dos de las expulsiones han sido lances del juego, una de ellas donde salto y sale el rival perjudicado al chocarse con mi codo, y otra una falta ante el Antequera que aunque no quería la tuve que hacer ya que era el último hombre, y si es cierto, y reconozco que en Martos me equivoqué al ser tan impulsivo y por intentar defender a mis compañeros. Está claro que no tenía que haberlo hecho de esa manera con la experiencia que tengo, pero lo que tengo claro es que de todo se aprende y la gente no me puede juzgar por eso ya que he demostrado que ha pasado mucho tiempo y nunca más ha vuelto a pasar nada por el estilo. Lo que quiero remarcar es que soy defensa y me pueden volver a expulsar o sacar tarjetas, pero mi manera de ver el fútbol no va a cambiar. Yo lo tengo claro, este año por desgracia ya no nos estamos jugando nada, pero el año que viene, que estoy convencido de que por estas fechas estaremos en Play Off, si tengo que pegar bocados en cada acción los voy a pegar.

P. Por lo que, nadie debe de dudar de su compromiso vistiendo la camiseta del Linares Deportivo ¿No?

R. Por supuesto que no, y más cuando acabo de renovar por dos temporadas antes incluso de acabar la temporada.

Josema en una acción durante el partido ante el Real Jaén| Foto: Fuente Luiska Garcia

P. El Linares Deportivo es un equipo histórico de tercera división y considerado como uno de los más fuertes. Además, es uno de los equipos con mayor número de abonados. ¿Qué ha fallado este año para no estar entre los cuatro mejores?

R. Está claro que todo empezó con la incertidumbre de la categoría. No se sabía si empezar un proyecto en Tercera División, o en Segunda División B, y eso ocasionó empezar el proyecto tarde. Pese a esto, el equipo no empezó mal, cuando yo llegué el equipo estaba en Play Off, pero a partir de ahí se dieron una serie de circunstancias donde los resultados no acompañaban del todo, esto propició que se echara al entrenador, y luego en Diciembre también se dio de baja a futbolistas. No puedo decirte el motivo, pero en la parte que me toca, puedo asegurar que el equipo siempre ha salido a por todas, y buscando la victoria, aunque luego no nos salieran las cosas. También hemos tenido mala suerte con las lesiones y eso también ha ocasionado desestabilidad. Como te he dicho, nosotros queremos ganarlo todo, pero los resultados en muchas ocasiones no han sido justos con nosotros y eso ha influido mucho. Sinceramente, no te puedo decir que es lo que ha fallado exactamente.

P. ¿Qué fue lo que más te atrajo del Linares Deportivo?

R. Sigo manteniendo lo que dije en mi presentación. Yo vine para ascender al Linares Deportivo a Segunda B, y quedarme aquí. Este año no ha podido ser, pero lo sigo manteniendo y quiero cumplir mi palabra, quiero ser partícipe del ascenso del Linares Deportivo. Muestra de ello es que he renovado dos meses antes de abrir el mercado, y no me ha costado hacerlo. Esta temporada no se han logrado los objetivos, y sinceramente, lo fácil para mi hubiese sido esperar a Junio para ver si me salía un equipo de superior categoría pero por el contrario, he decidido quedarme para cumplir lo que prometí y poder ascender al Linares. Esto demuestra que estoy totalmente comprometido con el club y que nadie puede dudarlo.

P. Entonces, en líneas generales, ¿Qué balance hace de la temporada 2017/2018?

R. Pese a que hemos perdido más partidos de lo que todos nos esperábamos, me quedo con los momentos buenos que este equipo ha dado, ya que hay que admitir que este equipo ha hecho partidos muy buenos, y por supuesto, con el club, con la afición y con la ciudad, que es lo que ha permitido que yo no tenga ninguna duda de quedarme aquí.

P. Te has convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición y en un buque insignia del equipo, sobre todo por esta intensidad que tú y jugadores como Jorge Barba ponen sobre la mesa. ¿Se ve capaz de portar el brazalete de capitán la próxima temporada?

R. Por supuesto, si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. No me da ningún miedo asumir ese rol, de hecho ya fui capitán en otros equipos. Me considero una persona con carácter, que siempre mira por el bien del equipo, y si tengo que luchar por mis compañeros, lo voy a hacer a muerte. Si el año que viene deciden que así sea, tendré que demostrarlo y hacerlo.

P. Asumiendo los errores de esta temporada, ¿Qué cree que va a tener el equipo del año que viene que no tiene el de este año?

R. Principalmente, la tranquilidad de planificar todo con mucho tiempo de antelación. Se puede resumir básicamente en eso. Vamos a poder fichar sin prisas, hablar con jugadores con tranquilidad… La intención es llegar a pretemporada con todo bien estructurado y casi terminado.

P. Entonces, asegura que el Linares Deportivo va a acabar entre los cuatro mejores, ¿No?

R. Estoy convencido de ello, lo digo bien alto y no me escondo para decirlo. El Linares Deportivo va a acabar la próxima temporada en zona de ascenso sin ninguna duda.

P. En una temporada tan complicada como la que el club está viviendo actualmente, ¿Cómo se afrontan estos últimos partidos en los que el equipo ya no se juega nada?

R. Antes de nada quiero dejar algo claro, y es que no quiero que la gente se piense que el equipo se va a dejar ganar o que va a haber cierto "pasotismo". Aquí dentro cada uno se está jugando mucho, ya sea porque hay futbolistas que quieren demostrar para poder renovar o para el día de mañana firmar en otro equipo de superior categoría. Al final cada uno nos estamos jugando lo nuestro. Si un jugador sale al campo a pasearse, el primero al que se está perjudicando es a el mismo. Este es nuestro trabajo, y no vamos a dejar de pelear hasta el último minuto de la competición. Que nadie piense que porque un equipo no se juegue nada, tiene que dejar de competir. Eso no es así. La mayoría estamos lejos de nuestras familias, y ninguno estamos aquí para perder el tiempo. Todos nos jugamos mucho personalmente y todos queremos dejar al Linares Deportivo lo más alto posible. Que nadie dude de que el equipo va a dar la cara hasta el final.

P. En cuanto al vestuario, ¿Cómo es la relación entre los compañeros?

R. Te puedo decir con el corazón en la mano, que en los 27 años que llevo de fútbol seguramente este sea el mejor vestuario en el que he estado y más feliz he sido. Me quedo con el compañerismo que hay, y con la buena gente que he conocido. Todos los compañeros de 10 desde el primero al último.

P. Quería hablar sobre el papel de Miguel Linares en el equipo. ¿Cómo piensa que es de importante su presencia para los nuevos jugadores? ¿Ha sido esencial para su renovación?

R. Es una persona que yo ya conocía ya que fue compañero mío cuando él era futbolista. Yo le conozco y el me conoce muy bien, es por esto que la plena confianza que siento hacia él y la que él siente hacia mí ha sido también uno de los motivos que ha permitido que yo siga aquí. Yo confío en su trabajo, y sé que va a confeccionar una buena e ilusionante plantilla.

P. En cuanto a un tema de actualidad como es el de las redes sociales, ¿Alguna vez ha sentido demasiada presión y esto le ha perjudicado personalmente?

R. Yo personalmente en las redes sociales no entro mucho, porque no me gusta leer ni cosas positivas ni cosas negativas, ya que considero que poner un mensaje en una red social es muy fácil, y más aún, cuando se habla sin saber. Y al igual que estoy eternamente agradecido a la afición de aquí por el cariño y apoyo que me ha dado desde el primer día, y lo digo claro, la afición del Linares Deportivo es una afición espectacular, también es cierto que en ocasiones me he sentido dolido por cosas que he tenido que escuchar o leer, siempre cosas inciertas. Un aficionado esta en todo su derecho de decir su opinión, yo mismo admito que la temporada no ha sido buena, y no se ha cumplido el objetivo, por lo que debemos asumir las críticas de la afición. Soy el primero en decir que el Linares no se merece estar donde está, pero no se puede sobrepasar la línea, y como en todos los sitios, hay aficionados puntuales que han aprovechado una mala situación para atacar personalmente y hacer mucho daño difundiendo mentiras. A veces se olvida que los futbolistas somos personas, y que hay ciertas cosas que duelen. Repito, aficionados puntuales y una pequeña minoría, de la afición del Linares no puedo decir ni una sola cosa mala. De los partidos cada uno puede opinar lo que quiera, al igual de que si gusto como futbolista o no, pero nunca aprovechar para hacer daño gratuito. Al final todos queremos el bien para el Linares, y debemos ir todos a una, solo ayudándonos lograremos el objetivo.

P. ¿Cómo es Josema lejos del fútbol, qué le gusta hacer en el tiempo libre?

R. Me defino como una persona tranquila. Me gusta entrenar, estar en casa con los amigos, salir cuando se puede…

P. ¿Cuáles considera que son sus tres principales virtudes sobre el terreno de juego?

R. Sin ninguna duda, la personalidad y la confianza que tengo en mi. Tengo una personalidad y carácter fuerte, que no se esconde de nada, y eso es lo que realmente más me caracteriza.

P. Como curiosidad, ¿En qué piensa cuando salta al terreno de juego?

R. Pienso en la gente que más me quiere y me apoya día a día, y por supuesto, en quienes sienten esta camiseta para que se sientan orgullosos y se lleven una alegría.

P. ¿Estudia actualmente o le habría gustado ser otra cosa, aparte de futbolista, en la vida?

R. Tengo algún título de nivel de entrenador, y en este trayecto de futbolista me gustaría completar esos títulos para en un futuro dedicarme a algo relacionado con el fútbol.

P. Hablando un poco de cara al futuro, y sabiendo que es un jugador joven al que le quedan muchos años de fútbol, ¿En qué equipo le gustaría colgar las botas?

R. Bueno, espero que me queden muchos años de fútbol como dices, pero no puedo pensar en otra cosa que no sea el Linares Deportivo. El hecho de haber firmado por dos años más demuestra que no se me pasa por la cabeza otro equipo porque de ser así no estaría aquí. A día de hoy quiero seguir aquí, estoy feliz y si todo sigue bien, pues quien sabe si podría colgar las botas en Linares.

Josema en una acción en el partido ante el Atlético Malagueño | Foto: Fuente Luiska Garcia.

P. Para terminar y hablando un poco de la Tercera División ya en general, los filiales están dando guerra, y cada vez están más presentes en superiores categorías. ¿Cuál es su opinión?

R. Todos sabemos que los filiales son equipos con mucha calidad. Formados por chavales jóvenes, pero sobretodo con mucha proyección que buscan aspirar a más. Personalmente, me quedo con el Atlético Malagueño, filial del Málaga, ya que están haciendo las cosas muy bien por lo que si siguen así acabaran ascendiendo este año.