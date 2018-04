Previa Villarreal CF - Athletic Club: intento de abordaje al submarino

Google Plus

El conjunto dirigido por José Ángel 'Kuko' Ziganda visitará al Villarreal con el objetivo de imprimir a su juego todas, y cada una de las sensaciones que dejó en el último partido ante el Celta. A pesar de que el conjunto rojiblanco no fue capaz de obtener los tres puntos, estos tuvieron fueron capaces de generar bastante peligro gracias al dinamismo mostrado en la primera mitad del partido.

Los dos puntos perdidos por el conjunto zurigorri en el descuento de la pasada jornada suponen un paso atrás hacia Europa. Una tarea que se les ha puesto muy difícil por los pocos partidos que quedan para el fin de la temporada. No obstante, vencer a un rival directo por el objetivo, marcará las opciones finales.

En el último partido disputado entre ambos equipos, el marcador acabaría con 1-1. Los goles fueron anotados por Trigueros, para el Villarreal, y Aduriz para el Athletic.

Situación de escepticismo en el Athletic

En los últimos días y jornadas, se ha visto como existe cierta incredulidad por obtener plaza para Europa. Debido a que la afición no ve ese despertar que el equipo necesita, solo ve a un equipo que parece que está calentando motores para arrancar pero nunca lo hace, esto se vio en el último partido frente al Celta, en el que el equipo tenía que haber reaccionado de una forma diferente a como lo hizo, o en la visita al Camp Nou. No hay esperanza en que el equipo acabe encontrando el equilibrio, debido a que se ha disputado casi toda la totalidad de la competición y aún no se ha notado ningún tipo de cambio, ni en la actitud ni en el juego.

Rodri y Fornals, la pareja de oro

El primero es el que está dando un paso adelante a lo largo de toda la temporada, ya que se ha echado el equipo a la espalda a pesar de solo tener 21 años, ha sido el principal 'director de orquesta' en un equipo que no ha tenido disponible a Bruno Soriano, ya que el capitán se ha ausentado en diversos partidos. Esta gran progresión de Rodri no ha pasado desapercibida, ya que se ha convertido en internacional con España y su fichaje para la próxima temporada realizado por el Atlético de Madrid.

Mientras que Pablo Fornals ha sido una de las nuevas caras en el Villarreal procedente del Málaga. El ex jugador malaguista ha sido otro de los jugadores que ha acabado siendo más importantes para el esquema dirigido por Javier Calleja. Ha aportado velocidad y control al juego, además de marcar varios goles importantes a lo largo de la temporada como el que marcó en el Santiago Bernabéu o frente al Celta.

Rodri pelea un balón aéreo con En-Nesyri | Foto: La Liga

Dos equipos con aspiraciones europeas

A pesar de que el Athletic no está haciendo una campaña muy memorable para los aficionados, los números no lo dan por muerto y hacen que exista cierto optimismo por la separación de diez puntos respecto al séptimo clasificado. Aunque siga sin verse ningún cambio a falta de menos de diez partidos para el final de la competición doméstica.

Mientras que el submarino amarillo ha hecho los deberes, con un conjunto más que consolidado y que se encuentra sexto en Liga, a pesar de caer en el campo del colista la semana pasada. Si esta noche gana se posicionaría quinto y superaría al Betis. El conjunto amarillo ha sido, a lo largo de toda la temporada, un conjunto capaz de superar todas y cada uno de los obstáculos que se les ha presentado durante toda la temporada. Obstáculos como la salido de Bakambu al fútbol chino o la eliminación en Europa League frente al Lyon.

Declaraciones previas

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, confía en sus jugadores y advierte de la importancia de este partido en el que se juegan la temporada. No tiene dudas respecto al compromiso de los jugadores y el objetivo del equipo.

'Kuko' Ziganda destaca la importancia de los ocho partidos que restan para finalizar la liga, y no duda de que el equipo acabará la temporada con un gran sabor de boca. Mantiene como objetivo primordial el de obtener la séptima plaza.

Convocatorias

En el Villarreal los convocados para el partido contra el conjunto rojiblanco son los siguientes: Sergio Asenjo, Andrés Fernández; Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rukavina, Bonera; Cheryshev, M. Trigueros, Rodrigo, Soriano, Fornals, Javi Fuego; Bacca, Enes Ünal, Sansone, Roger Martínez. Siguen lesionados Ramiro Guerra y el internacional con España, Bruno Soriano.

Por parte del Athletic, Ziganda vuelve a contar con Rico y Muniain, este último ya fue convocado en el último partido tras haber estado de baja durante mucho tiempo. La convocatoria consta de los siguientes jugadores: Arrizabalaga, I.Martínez, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Núñez, Iago Herrerín, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Mikel Rico, De Marcos, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Córdoba.

Posibles alineaciones