Fernando Torres dejará el Atlético a final de temporada

La peor noticia para los atléticos ha llegado hace tan solo unas horas. El delantero Fernando Torres, ha anunciado este lunes por la mañana en un acto público en Madrid que dejará el club rojiblanco a final de temporada: "No ha sido una decisión sencilla, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición", explicó.

El nueve rojiblanco, no está disfrutando de lo que le hubiera gustado y muchos rumores apuntaban a que estaba barajando la posibilidad de marcharse, como ocurrió en el mercado invernal. Finalmente optó por quedarse en casa.

"Creo que es el mejor momento para decirlo. Ya veis el protagonismo que estoy teniendo y es muy poco. No es un día de reproches. Trato de explicar a la afición lo que se siento. No tiene nada que ver el entorno. El entorno no tiene nombres ni apellidos. Es la mejor manera de llevarlo durante este mes y medio", añadió el fuenlabreño.

Torres ha explicado que dejar el Atlético no era su primera opción en estos momentos, sino que se había imaginado su futuro de otra forma: "Mi idea era colgar las botas aquí". Pero ahora la situación ha cambiado.

Simeone anunció hace unas semanas que en sus planes no entraba 'El Niño' al reconocer que no haría nada para intentar convencerle de que se quedase. Y Torres quiere seguir jugando: "Quiero seguir jugando dos, tres o cinco años".

En el acto, Fernando se ha referido también a su relación con el técnico, de la que reconoció que nunca ha pasado más allá del terreno profesional: "Mi relación con él es normal. La he llevado con profesionalidad. Siempre he dicho que no voy a participar en una fisura Torres/Simeone". Aunque ha lanzado un reproche al entrenador: "Si no se contara conmigo para el año que viene me hubiese gustado un comentario".

Hoy, la afición del Atleti está triste pero como el mismo ha afirmado, "para este final queda poquito más de un mes y vamos a disfrutar y focalizarnos en lo importante que es que la afición esté con el equipo". Todos sueñan con ver a su 'Niño' levantando la Europa League en Lyon.