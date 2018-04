Fernando Torres dice adiós al Atlético

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres ha anunciado esta mañana durante un acto publicitario de LG (patrocinador del club rojiblanco) que no renovará su contrato, por lo que no seguirá siendo el año que viene jugador del Atlético. El motivo principal parece ser la falta de minutos esta campaña: “Es una decisión que tiene que llegar antes o después. Tengo la promesa del club de que puedo estar aquí hasta que yo decida, y puedo elegir el momento. Sabíamos que el momento iba a llegar cuando la situación así lo pedía. Aceptando la realidad que me toca vivir, con poco protagonismo, sea el momento de dejar paso a otros. Tengo sensación de que puedo jugar, quiero seguir jugando, en el Atleti hoy no lo estoy consiguiendo, y seguir jugando es uno de los motivos. Es un conjunto de situaciones, no sólo un motivo. Quizás sea lo mejor”, respondió tras ser preguntado por la razón que le ha llevado a tomar dicha decisión.

Por lo tanto, era inevitable el hecho de que todo el mundo tuviera un nombre en su cabeza: Diego Pablo Simeone. Torres también fue preguntado por su relación con el técnico argentino: “Es una relación normal. Hemos sido compañeros, ahora es mi entrenador, siempre ha sido profesional. Siempre dije que no participaré en una división Simeone-Torres, porque es una tontería. Somos poquitos en comparación a otros y tenemos que estar juntos, no puede haber división. Lo que he tenido que hablar con él lo he hablado con él, no voy a utilizar los medios. No hay ningún problema con el entrenador, es una decisión única y exclusivamente mía. Salir si todo va bien con un título, de haber ayudado, de responder en el campo. He jugado menos que el año anterior, y esa línea me lleva a un sitio en el que no quiero estar en este club. Pero no me rindo, no lo voy a hacer en este mes y medio”, afirmó.

Y es que el fuenlabreño ha querido dejar claro que él aún se siente futbolista, que lo que busca es protagonismo y que le hubiera gustado colgar las botas en el equipo de su vida. Sin embargo, en el actual Atlético de Madrid hay un nivel de exigencia muy elevado, el que pide un equipo que quiere aspirar a todo. Y puede que al veterano delantero (34 años) ya no le dé el físico para disputar tantos partidos. Era algo inevitable y que tenía que llegar en algún momento, no hay que señalar a nadie ni buscar culpables, porque no los hay. El de Fernando Torres es uno de los nombres más importantes del Atlético de Madrid en toda su historia y seguirá ligado al club de una forma u otra.

Uno de los interrogantes que se generan con este anuncio es el de su próximo destino: “No tengo ningún equipo, ni competición. Ahora sí escucharé propuestas y valoraremos muchas cosas. Nunca he querido escuchar nada hasta ahora, porque no me lo planteaba. Ahora cambia, habrá que sentarse, mirar y elegir, pero ahora no quiero que nada me quite de la cabeza que lo importante sigue siendo el Atleti”, declaró. Ahora mismo lo que más puede aportar el canterano rojiblanco es la experiencia y veteranía de un hombre que ha ganado todo lo que se puede ganar, además de ser uno de los jugadores más importantes de la historia de la Selección Española. Además, el juego aéreo es otra de las bazas que tiene a su favor. Se espera que vaya a ligas emergentes como las de China o Estados Unidos, donde Torres es muy conocido y respetado. Allí podría firmar el último gran contrato de su carrera.

Por lo tanto, los caminos del Atlético de Madrid y Fernando Torres vuelven a cambiar, pero nunca se separarán ya que van unidos de la mano. El Niño siempre va a estar unido al club de sus amores, y no cabe duda de que volverá para desempeñar alguna función administrativa, directiva o de la cantera. Porque Fernando Torres es Atlético de Madrid.