Thomas: "¿Fuera de juego de Vitolo? En el Bernabéu siempre pasan cosas así, estamos acostumbrados"

Google Plus

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate en casa del eterno rival. Reparto de puntos entre Real Madrid y Atleti que mantiene la misma diferencia de puntos entre ambos. El Madrid se adelantó gracias a un tanto de Cristiano Ronaldo, pero el cuadro colchonero respondió a los pocos minutos con un gol de su máximo goleador, Antoine Griezmann.

Uno de los hombres destacados del centro del campo rojiblanco fue Thomas Partey. El ghanés fue el encargado de poner orden en la medular. Después del encuentro, Thomas habló acerca del derbi ante los blancos.

Thomas quiso dar por bueno el punto, aunque se lamentó por haber dejado escapar dos. “Supimos sufrir, pero dejamos dos puntos que podíamos haber intentado sacar. Debemos estar contentos con un punto que nos hace mantener la segunda plaza”.

Por otro lado, el centrocampista se refirió a la segunda posición, ocupada en la tabla por el Atleti. “Quedan muchos partidos. No es fácil, debemos seguir trabajando y conseguir todos los puntos que podamos”.

El Atlético de Madrid tuvo que sufrir al final del encuentro. El rival quería los tres puntos y empujó en los minutos finales. “Todos estamos dispuestos a dar el máximo. A veces los cambios no van como esperamos, pero somos un equipo que sabe sufrir. Todos sabemos defender”.

Jan Oblak fue uno de los hombres más destacados de la tarde en el Santiago Bernabéu. El esloveno salvó en varias ocasiones a su equipo con grandes paradas. “Le hemos felicitado porque al final ha parado un balón que podía hacernos perder el partido. Hizo una gran parada”.

La respuesta más polémica de Thomas llegó cuando fue preguntado por el fuera de juego que Estrada Fernández señaló a Vitolo en los minutos finales de la primera mitad. “No lo he visto bien en el campo, pero me han dicho que no era fuera de juego. Aquí siempre pasan cosas así, estamos acostumbrados”.