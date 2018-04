Vitolo continúa sin despegar

Google Plus

En el momento en el que el Atlético de Madrid anunció el fichaje de Vitolo, la afición colchonera creó unas expectativas que, seguramente, eran muy elevadas. Su pasado en el Sevilla invitaba a pensar que el canario sería una pieza clave en el once.

De momento, Vitolo no acaba de despegar en el plantel de Diego Pablo Simeone. Ayer, ante el Real Madrid, el Cholo le dio una gran oportunidad. Vitolo formaba parte del once en el Santiago Bernabéu, en casa del eterno rival. El partido ante los blancos era una importante cita para él.

Con la titularidad de ayer, Vitolo acumula tres en Liga desde que llegó a la capital de España. Hasta el momento, Simeone no había confiado mucho en el extremo procedente de Las Palmas, aunque el partido ante el Madrid era una buena ocasión para crear peligro por banda y ganar en profundidad. Vitolo salió al césped del Bernabéu para jugar desde el primer minuto. Todo un privilegio. El reto no era fácil, delante estaba la defensa del Real Madrid y con él Marcelo. Casi nada. Realizó un trabajo duro, pero no es el jugador que el Atleti quería cuando cerró su contratación en verano del año pasado.

Simeone apostó por Vitolo porque, en el Santiago Bernabéu, quería profundidad, juego por banda, llegada a línea de fondo y balones que Costa y Griezmann pudiera cazar desde el lateral. Sin embargo, el canario no aportó demasiado al plan previsto y volvió a decepcionar. Las estadísticas dicen que Vitolo no realizó ningún centro en todo el partido.

Lo más positivo del partido de Vitolo Machín fue su importante participación en el gol de Griezmann. El francés filtró un gran balón para Vitolo y éste se la devolvió, con la ayuda de Keylor Navas, para que Antonie rematara el balón dentro del área. Vitolo tiene mucho fútbol que demostrar con la camiseta del Atlético de Madrid. Si continúa contando con oportunidades como la que tuvo en el Bernabéu, seguramente acabe por aparecer su mejor versión.