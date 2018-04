Bajo mínimos

Puede ser que el partido frente al Atlético de Madrid sea un puro trámite para dos equipos que a estas alturas se juegan poco en la competición liguera, pero Paco ha conseguido levantar los ánimos de un equipo que hasta hace no muchas semanas estaba hundido anímicamente y con la victoria ante Las Palmas los valencianos no tienen nada que perder en su visita al Wanda Metropolitano.

Con la expulsión a Coke y de un Rochina al que con el paso de las semanas parece que no debutará con la elástica azulgrana la lista de jugadores no disponibles continúa en aumento y parece que seguirá así al menos hasta la próxima jornada contra el Málaga en el Ciutat de València, un partido que bien puede suponer tener un pie y medio en primera división para la siguiente temporada.

Los Coke y Rochina se suman a la larga lista que desde hace semanas componen Raúl Fernández en portería, Toño, Luna e Iván López en defensa, Doukouré, Lukic y Jason en el medio campo y Álex Alegría y Boateng en la delantera. A todas estas bajas se suman los apercibidos por sanción Róber Pier y Cabaco en la zaga y Roger en el ataque, por lo que si en intereses predomina el partido entre semana de la próxima jornada ante el Málaga, Paco López tendrá que tirar de imaginación para formar una alineación prácticamente inedita.

Con Oier fijo en portería y consolidando esa titularidad con el paso de las jornadas, la "novedad" llegaría en los cuatro jugadores que conformarían la defensa de los valencianos en el Wanda. Con Róber y Cabaco apercibidos de sanción, bien cierto es que ambos pueden jugar el encuentro contra el Atlético, la pareja Chema-Postigo que se consolidó en segunda y en las primeras jornadas en primera podría volver a formar parte del once titular. En cuanto a los laterales, con Pedro López como único jugador disponible, Paco tendrá que tirar de filial si bien no reconvierte a Morales de lateral izquierdo, por lo que Shaq Moore podría volver al once o bien el joven canterano Iván Moreno, que ya ha formado parte de algunas sesiones de entrenamiento con el primer equipo, podría debutar en primera división.

En el medio campo, la pareja de pivotes parece fija, con un Campaña que parece haber recuperado esas sensaciones que le hicieron ser uno de los estandartes del equipo en la categoría de plata la pasada temporada y con un Lerma excelso que crece con el paso de las jornadas. En banda, Morales, figura del equipo, es fijo en un once del que parece no rotar, mientras tanto el mal partido de Ivi la pasada semana ante Las Palmas podría hacer que Bardhi vuelva a un once del que no forma parte desde las primeras jornadas.

Arriba si bien Roger no forma parte del once titular finalmente, podríamos ver una pareja completamente nueva como sería los Pazzini-Sadiku siempre y cuando algún jugador de banda no se recupere y Paco tire por la opción de jugar con un 4-2-3-1.

En los próximos días podremos ver si Paco recupera efectivos o bien tendrá que tirar de imaginación para formar el once que jugará contra el Atlético de Madrid.