Juan Antonio Anquela: "Solo son tres puntos, que no son suficientes para lo que se pretende. Hay que prepararse para sufrir"

El Real Oviedo se reencuentra con la victoria fuera de su feudo tras no haberlo conseguido desde la jornada 19. El míster azul compareció en rueda de prensa para valorar la victoria: "Lo único que nos estaba faltando era fortuna. El equipo ha competido como lo veníamos haciendo y hemos logrado ganar".

El jienense habló del cambio de sistema: "Ha salido bien porque los jugadores han estado bien plantados en el campo, hemos hecho lo que se requiere, y hemos hecho un partido equilibrado ante un buen rival. Hemos estado sólidos, solo han tenido una ocasión. Eso es lo más importante, que el equipo sea sólido y mantenga la puerta a cero si quiere puntuar en esta categoría", se mostró muy satisfecho.

El entrenador azul se refirió a la necesidad de ser cautos con este resultado: "Solo son tres puntos, que no son suficientes para lo que se pretende. Hay que prepararse para sufrir y competir hasta el último segundo, porque el que no esté preparado no va a lograr su objetivo". Aunque supo reconocer la dificultad de la victoria al tratarse de un rival de mucha dificultad."La categoría es así, hemos sufrido como perros hasta el último segundo, porque nadie regala absolutamente nada. El Lugo ha estado todo el año arriba, sigue ahí, y no creo que nadie haya visto más partidos del Lugo que yo. Es un equipo para tomar como ejemplo, pero ahora estábamos los dos en la misma mala racha y hemos ganado nosotros".

Terminó su comparecencia para valorar la excepcional desplazamiento de los aficionados del Real Oviedo: "Jugamos por ellos. Son nuestro empuje. Cada domingo dan una lección de amor a estos colores. En el vestuario tenemos eso muy claro".

El defensa islandés Diegui Johannesson también fue preguntado por la victoria: "Se trata de una victoria muy importante de cara a los dos enfrentamientos que tenemos en casa" afirmó el goleador azul.