Tres puntos de fe

El tiempo se acaba para los veinte equipos que componen el Grupo II de la división de bronce. La Unión Deportiva Logroñés tenía ante sí una de las últimas oportunidades para acercarse a los puestos de playoff. Ya bien entrado el mes de abril y pasada Semana Santa, solamente eran 18 los puntos que quedan por jugarse. Los riojanos, séptimos con 52 puntos y a seis de promoción, tenían que sumar casi todo si querían ganarse luchar por el ascenso. Su rival, la Sociedad Deportiva Gernika, llegaba a la capital riojana sin nada que perder. El equipo foral, con 55 puntos cosechados hasta la fecha, ha sido una de las revelaciones de la categoría. Acompañados por un centenar de seguidores, buscaban seguir haciendo historia y seguir peleando por entrar en promoción. Duelo clave, por tanto, para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Excelente primer cuarto de hora local

Bajo una agradable tarde sobre el Municipal, arrancó el duelo. Desde el primer segundo, ambas escuadras comenzaron a buscar el arco rival. La primera acción destacable, en botas de Rubén Martínez. Rápidamente, contrarrestaron los vizcaínos con un testarazo de Txema Pan. El ritmo no era excesivamente alto, pero el Logroñés intuía el peligro por los costados. Tras unas serie de buenas combinaciones entre Rubén Martínez y Sotillos, el balón quedó muerto dentro del área. Anduvo hábil el canterano merengue, que porfió y logró mandar el esférico a las mallas, colocando un 1-0 de persistencia. La diana sentó a las mil maravillas a los de Sergio Rodríguez, que se desmelenaron. Un gran desborde de Salva Chamorro acabó en un centro hacia Espina. Pero el atacante no pudo embocarla. Quizá el césped le jugara una mala pasada.

Espina quiso resarcirse, probando un nuevo disparo que se fue a córner. Ese saque de esquina, botado por Muneta, fue directo a la cabeza de Chamorro. Su remate acabó por colarse en la meta de Carrio, subiendo el segundo al simultáneo de Las Gaunas. Todo esto cuando solamente habían transcurrido 16 minutos. El Gernika, lejos de rendirse, se armó de valor y se hizo con las riendas del encuentro. Comenzó a gobernar la posesión y se instaló en campo contrario. Los blanquirrojos buscaban el contragolpe, con balones largos hacia el costado derecho, donde Rubén Martínez y Chamorro hicieron salir de su área a Diego Carrio en varias ocasiones. Los de Luaces trataron de penetrar las líneas rivales, pero el Logroñés se mantuvo sólido y no concedió ninguna ocasión clara.

Reacción visitante

Pasaron los minutos y poco a poco, los de Busturialdea comenzaron a colocar envíos al área. Centros constantes buscando a las referencias. Los disparos sobre el arco de Miguel también llegaron. Primero, tímidos, de Txema Pan y Entziondo. Al filo de la media hora, Abaroa remató un testarazo fuera. Ekaitz Jiménez, como de costumbre, comenzó a desbordar y encontrar espacios por la banda en la que más percutía el Logroñés. Esta valentía llevó a tomar riesgos a los de Luaces, que dejaban huecos a la espalda. Paredes cazó un rechace y la empalmó de tal forma, que tuvo que obligar a Carrio a emplearse a fondo. El Gernika iba a terminar el primer acto volcado sobre la meta rival. Las 100 gargantas gernikarras se hacían notar entre los 2867 espectadores presentes en Las Gaunas. Acabó así una buena primera parte de fútbol.

En el inicio de la segunda mitad, los visitantes dejaron bien claro que no se iban a rendir. No renunciaron en ningún momento a su estilo de juego, tratando siempre de sacar el balón jugado desde atrás. Los anfitriones supieron controlar la ventaja, tocando el cuero con calma, manejando el tempo del encuentro. Muneta, que había cuajado un buen partido, se marchó lesionado, siendo sustituido por Miguel Santos, Jabi Luaces arriesgó nuevamente quitando a Kevin Calle por Pradera, para ir a por todas. Demostraba ambición el conjunto vasco con su planteamiento. La pelea en la media cancha fue brutal durante el segundo tiempo. A partir del minuto 65, el Gernika se echó definitivamente al ataque, embotellando durante varios minutos al Logroñés y produciendo repetidos saques de esquina.

Larruzea encara la meta rival ante la zaga del Logroñés (fuente SD Gernika)

Titi cerró el partido y volvió a sonreír

En uno de ellos, Abaroa recortó distancias, aunque el trencilla lo anuló, aduciendo posición antirreglamentaria. Luaces quemó las naves, con la entrada de Güemes y Murgoitio, Sergio, por su parte, dio entrada a Titi. El asturiano salió con una gran ovación. Tras casi un año en un túnel, apartado del juego por las lesiones, por fin volvía a sentirse futbolista. A cinco minutos del final, Carrio salió hasta la línea central para tratar de despejar un balón, con tan mala fortuna que se la regaló a Titi. El guaje conectó un remate raso desde propio campo, con la portería vacía. El esférico se dirigió lentamente hacia las mallas, pese al esfuerzo de los zagueros del Gernika por evitarlo.

Una losa demasiado pesada para los de Urdaibai, que lo intentaron durante 70 minutos, haciendo intervenir a Miguel en varias ocasiones y acumulando un número importante de disparos. También pudo ampliar la renta el Logroñés en el rush final. Pero Marcos André perdonó cuando todo estaba presto y dispuesto para añadir otro gol a la cuenta. No importó, pues la renta era demasiado amplia como para que hubiese partido. Finalizó la tarde con tres puntos cruciales para los blanquirrojos. Una victoria para seguir creyendo en la cuarta plaza. Pero los rivales no fallan y cada vez queda menos tiempo. Por otro lado, una derrota que no empaña para nada la campaña de los de la Villa Foral. Histórica, sobresaliente. Como el apoyo de su parroquia. Seguro que el día de hoy pasa a su humilde historia.

Próxima jornada

Logroñés y Gernika quedan empatados en la tabla con 55 puntos, con los riojanos por delante al haber ganado los dos duelos particulares. La UDL tiene delante un partido clave, ante el Mirandés en Anduva. Del resultado de ese duelo dependen la práctica totalidad de aspiraciones de la temporada. Otra final. Los vizcaínos recibirán a la Real Sociedad B en Urbieta para tratar de recortar puestos con la zona alta y hacer, en palabras de Luaces, de una temporada muy buena, algo excepcional.

