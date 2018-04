La fiabilidad defensiva del Sabadell, la línea a seguir

Google Plus

Tras una temporada un tanto convulsa en el CE Sabadell, esta se presentaba bastante ilusionante, con un Esteve Calzada que aterrizaba en Sabadell con las intenciones claras pero con los pies en el suelo, y con la llegada de Toni Seligrat, un entrenado con experiencia y que, de las seis temporadas en banquillos de Segunda B, en cuatro de ellas ha clasificado a sus equipos para el playoff de ascenso.

Sin duda, muchos aficionados arlequinados se ilusionaron con la posibilidad de pelear por el ascenso pero, ahora mismo, entrar en los playoff es ya una auténtica utopía. Sin embargo, parece que la tranquilidad ha vuelto para quedarse en la Nova Creu Alta y, a partir de aquí, sólo se puede mejorar.

Seguridad defensiva como base

Los equipos de Toni Seligrat son conocidos por ser muy sólidos atrás y el Sabadell no es una excepción. Pese a las dificultades para anotar goles y ganar encuentros, el conjunto arlequinado tan sólo ha perdido seis encuentros y ha recibido 25 goles y, tal como dijo Seligrat, "a nivel de derrotas y goles en contra son números de playoffs". No obstante, también es cierto que al Sabadell le cuesta mucho ganar y eso hace que se encuentren en duodécima posición con un balance de siete derrotas y 20 empates, siendo el equipo que más empata de toda la categoría.

El Sabadell es fiable en defensa y juega bien, sólo falta el gol

Desde el primer momento, Esteve Calzada dijo que esto era un proyecto a medio/largo plazo y que se debía tener paciencia. Así pues, Toni Seligrat no quiso empezar la casa por el tejado y ha trabajado muy bien los cimientos del equipo para, a día de hoy, hacer que el Sabadell sea sinónimo de seguridad defensiva. Además, el equipo está realizando buen juego y planta cara sobretodo ante los rivales de la parte alta, llegando a dominar muchos partidos y como único 'pero' está el gol, que se suele resistir en muchos partidos.

Los jugadores del Sabadell celebrando un tanto | Foto: Sandra Dihör - CE Sabadell

¿Y si hubiera habido más acierto en algunos partidos?

Son muchos los partidos en que el Sabadell ha dominado y ha tenido ocasiones para llevarse el encuentro, pero finalmente estos encuentros han terminado en tablas o incluso en derrota. Seguramente, viendo cómo ahora la cuarta plaza que da acceso a los playoffs de ascenso no están nada decididos y Lleida, Cornellà y Badalona se están dejando puntos, si el conjunto arlequinado hubiera ganado al menos dos o tres encuentros en los que estuvo a punto de lograrlo pero faltó gol, el Sabadell estaría de lleno en la lucha por el playoff. Pese a esto, el fichaje de Arturo ha sido un acierto total ya que es un futbolista que lucha, trabaja, se entrega por el equipo y juega muy bien de espaldas pero también le cuesta anotar goles.

Con más gol todo se vería diferente, pero no hay que alarmarse por eso

Eso sí, esta falta de gol no debe hacer cambiar los planes de Seligrat y sólo con continuidad se puede solucionar esto. La línea a seguir es buena ya que se conceden pocos goles y se suele dominar a los rivales contrarios, así que la línea de trabajo debe seguir hacia el mismo lugar y quizás buscar un fútbol más ofensivo pero exponiendo al portero mucho más sería contraproducente.

Pedro Capó, lamentándose | Foto: Sandra Dihör - CE Sabadell

La comunión con la afición debe ser total

Un equipo sin afición no es nada, como una persona sin alma. El CE Sabadell necesita de su afición, y más en tiempos difíciles, que es cuando más se agraceden y cuando más se ve si la afición está entregada al equipo o no. Pese a no ser la mejor temporada y estar en tierra de nadie, en todos los desplazamientos del Sabadell, incluso en las Islas Baleares, hay aficionados arlequinados y eso para los jugadores debe ser indescriptible.

Tal vez, en los partidos en la Nova Creu Alta no hay tanta gente como se desearía, pero siempre hay aficionados que nunca fallan y hay que valorárselo, ya que son un gran pilar de los que sustentan al CE Sabadell.

Un futbolista del Sabadell, abrazándose con aficionados | Foto: Sandra Dihör - CE Sabadell

¿Y la temporada que viene qué?

Está temporada aún no se ha acabado pero, en vistas de que el playoff está prácticamente inalcanzable, es imposible no mirar hacia el futuro y prever que va a suceder la temporada que viene.

Tras esta primera temporada dónde ha habido muchos cambios en la directiva y en los banquillos, la siguiente debe ser la temporada de la consagración. Con el equipo habiendo demostrado su solidez y buen juego, será la hora de dar un paso hacia delante y pelear codo a codo por los puestos de playoff de ascenso.

Está claro que será una tarea muy complicada, pero si el 'Centre d'Esports' consigue mantener la misma base sin cambiar mucho la plantilla y las pocas incorporaciones que realicen dan sus frutos, es totalmente factible pensar en estar en la zona alta de la tabla. Ahora, queda terminar esta campaña de la forma más digna y más arriba posible y luego tocará centrarse en una nueva temporada, que quién sabe si puede llegar a ser histórica.