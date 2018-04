El Melilla quiere el Play-off

Google Plus

Importantísima victoria para el conjunto entrenado por Manolo Herrero en un duelo clave para las aspiraciones de los azulinos. Boateng apareció por sorpresa en la lista de convocados tras una milagrosa recuperación, y justo en el momento clave de la temporada. Zelu se marchó lesionado y todo parece indicar que es un rotura fibrilar.

El Melilla se adelanta muy pronto

Manolo Herrero ya había dicho a lo largo de la semana que la clave radicaba en anotar pronto para respirar tranquilos todo el partido. Las estadísticas indican que al Melilla es muy complicado remontarle pero que cuando le marcan, la remontada se torna muy difícil para los melillenses.

Tan sólo seis minutos necesitó Mustafá, que en el partido que cumplía 30 años, para anotar el primer tanto de los unionistas tras un centro perfecto de Pepe desde la derecha. El tanto se celebró con júbilo ante los 700 aficionados que presenciaban el encuentro.

A partir del gol los norteafricanos dominaron el encuentro sin permitir al rival acercarse con peligro a la meta defendida por Dani Barrio (quien portó una camiseta dando apoyo al futbolista Pelayo Novo). Los futbolistas de la UD Melilla presionaban arriba para evitar la salida de balón del Villanovense y eso provocó la recuperación de balón y la salida al contragolpe.

A los 20 minutos la mala suerte volvió a perseguir a la UD Melilla con la lesión de Zelu, que según los primeros diagnósticos, parece ser una rotura fibrilar. Este lunes se conocerá en profundidad el alcance de la lesión.

El dominio local era plausible y las ocasiones eran numerosas frente a aisladas ocasiones del conjunto extremeño. Sin embargo el marcador no se movería más en los primeros 45 minutos y se marchaban los jugadores a vestuarios con el 1-0.

El Melilla sentencia el choque en la segunda mitad

Tras el descanso fueron los hombres del conjunto unionista quienes fueron a por el choque en busca del segundo tanto. Las ocasiones se sucedían por parte de ambos conjuntos aunque eran los melillenses quienes dominaban el juego y generaban mayores oportunidades. El Melilla organizaba muy bien el ataque pero sólo le faltaba finalizar las jugadas.

El tanto de la sentencia llegó en el minuto 71 tras una galopada de Mustafá que cedió el balón a Pedro Vázquez quien anotó con un ajustado remate de cabeza. Los unionistas querían más y no se conformaban con el 2-0. Así en el minuto 88 llegó el tercer tanto obra del protagonista del encuentro: Mustafá. El saharaui anotó tras un preciso pase de Toscano. Poco después Mustafá pudo anotar su tercer tanto pero pasó a Toscano y éste no pudo rematar bien. Espinosa y Pedro Vázquez también pudieron anotar el cuarto tanto de la UD Melilla pero no consiguieron precisar su remate.

Mustafá aún no había anotado con la camiseta azulina y anotó dos tantos y dio una asistencia el día que cumplía 30 años y ante su ex-equipo, el Villanovense.

Próxima jornada

La victoria de la UD Melilla le mantiene en la lucha por el Play-off a la espera de lo que hagan el Real Murcia y el Extremadura hasta el final de la temporada. Los murcianos no le tienen ganado el golaverage a los unionistas, aunque los extremeños sí. Por tanto los melillenses deben vencer todos los encuentros hasta el final de la temporada y esperar los pinchazos del Extremadura y el Real Murcia. De hecho ambos equipos se enfrentarán en esta próxima jornada por lo que la cosa se pone tensa hasta el final de la temporada.

La próxima jornada los melillenses viajarán a Extremadura para enfrentarse al Mérida, quien este domingo perdió ante el CD El Ejido por 1-0. El Villanovense se medirá al UCAM Murcia e intentarán vencer para pelear por los puestos que dan derecho a Copa del Rey la próxima temporada.