El CF Reus abandona su estadio

Día triste para la parroquia roig-i-negre, el CF Reus ha oficializado la decisión de abandonar el Estadi Municipal. Xavier Llastarri, presidente del club, ha comparecido en rueda de prensa acompañado del máximo accionista del club, Joan Oliver. El máximo responsable del conjunto catalán ha informado la imposibilidad de presentarse al concurso de concesión del Estadi Municipal, alegando a las condiciones, que “hacen inviable la presencia del CF Reus en el concurso, y deja sin opciones a la entidad”.

Llastarri también ha lamentado la decisión, y es que el Estadi Municipal es la sede del cuadro “roig-i-negre” desde hace más de 40 años. “Duele perder inversiones de más de 600.000 euros, pero lo hacemos por un motivo”. “Las condiciones de la concesión no te permiten hipotecarte para hacer las reformas, tampoco te permiten añadir un ‘apellido’ al Estadio u otras actividades extrafutbolísticas”, ha explicado.

Xavier Llastarri y Joan Oliver en la rueda de prensa de esta mañana | Foto: CF Reus (vía Twitter)

Riudoms, la principal alternativa

Reus no lo es todo, o por lo menos así lo ha decidido la junta directiva del Reus. El objetivo más factible es trasladarse a Riudoms, una localidad muy cercana a Reus, y así lo ha comunicado el presidente roig-i-negre, que ha oficializado las negociaciones para comprar unos terrenos en Riudoms y construir allí un nuevo estadio. “Las negociaciones están avanzadas para comprar unos terrenos en Riudoms, muy cerca del término municipal de Reus”.

“Ahora tendremos que comunicar esta decisión a LaLiga y negociar con el Ayuntamiento de Reus con el objetivo de seguir usando las instalaciones hasta que el nuevo estadio esté construido”, ha dicho.

La CUP presiona

No obstante, aún no está todo perdido. Aunque el club haya oficializado la decisión de querer abandonar el Estadi Municipal y por lo tanto la misma ciudad de Reus, la alternativa de que el CF Reus siga disputando sus partidos en la capital del Baix Camp se mantiene viva.

La CUP, partido de la oposición en el Ayuntamiento de Reus, ha exigido que el Ayuntamiento venda el estadio al CF Reus para evitar que este abandone la ciudad. Recordemos, el Estadi Municipal pertenece al Ayuntamiento, que promovió hace unas semanas un concurso de concesión, aprobado por el pleno del Ayuntamiento.

Los ‘cuparies’ afirman que con la venta del Estadio a la entidad roig-i-negre, el Ayuntamiento dispondría de un gran importe económico que permitiría realizar inversiones en nuevos equipamientos deportivos accesibles para todos los reusenses. Además de la CUP, Ciudadanos también se ha mostrado favorable a vender el Estadi Municipal al CF Reus.

Aun así, el presidente del cuadro catalán no cree que esa opción prospere: “Nosotros tenemos el proceso avanzado con Riudoms. A día de hoy es reversible, pero dejará de serlo pronto. Creemos que no habrá ningún cambio de posición por parte del Ayuntamiento”. Joan Oliver, máximo accionista de la entidad reusense, ha reiterado la esperanza de que el Ayuntamiento les venda el Estadio, aunque son conscientes de que esa opción difícilmente prosperará: “Nosotros no escondemos que hemos hablado de la opción de compra del Estadi Municipal. Desconocemos los motivos por los cuales el Ayuntamiento ha decidido optar por la otra opción. Si se presenta esta alternativa la escucharemos”, ha explicado.