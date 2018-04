Sporting de Gijón - Reus Deportiu: puntuaciones del Sporting de Gijón, 34ª jornada de LaLiga 1|2|3

Google Plus

Séptimo triunfo consecutivo en competición regular de los pupilos de Rubén Baraja. En esta ocasión ante el Reus Deportiu, partido donde los asturianos se impusieron por un dos a uno en un choque con muchas ocasiones para ambos conjuntos.

Una excelente primera parte y una esperpéntica segunda mitad permiten al cuadro asturiano sumar otros tres puntos que les dejan, una jornada más, como líderes de la categoría de plata del fútbol español.

A continuación, VAVEL valorará las actuaciones de los jugadores rojiblancos uno por uno. (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar).

Rubén Baraja

6 | Cara y cruz. El técnico vallisoletano sigue manteniendo su mismo once y sus mismas ideas y, aunque parezca que no, no siempre van a dar esa efectividad que, hasta el momento, han dado. Sus jugadores cosecharon una gran primera parte, pero realizaron una peor segunda mitad en la que un fuera de juego evitó un desastre mayor.

Diego Mariño

7 | Pasivo. A pesar de la intensidad del encuentro el portero gallego estuvo desaparecido en combate, ya que únicamente intervino en momentos determinados. Pocas veces se pudo ver un partido así de uno de los pilares fundamentales del equipo asturiano. Sus atajadas evitaron desastres mayores a última hora del partido.

Jordi Calavera

6 | Subida sin retorno. El lateral derecho del Sporting se sumó, una vez más, al ataque rojiblanco y, como ya era costumbre, volvió a dejar libre su posición en el campo en varios momentos del encuentro. Desde la época de Paco Herrera no se vio tal imagen del catalán.

Federico Barba

8 | Seguro. El central transalpino demostró que la defensa es otra cosa cuando él está en el terreno de juego. Una vez más se volvió a ver la mejor imagen del central italiano en los momentos donde el Sporting sufría más.

Alberto Guitián

8 | Subidón. Partido tremendo el del cántabro, quien necesitaba cosechar uno de estos partidos para poder hacer ver que también puede ser un jugador titular en el once del Sporting.

Roberto Canella

9 | Activo. Partido serio y con pocos fallos para el de Laviana, ya que hizo buenas aportaciones en el plano defensivo y, en ciertos momentos, en el ofensivo.

Carlos Carmona

5 | Desaparecido. Nuevamente se ve una imagen pobre del balear. No ha cuajado una buena segunda mitad y el equipo notó mucho su bajón en tareas ofensivas, donde destaca sobre el resto de sus compañeros con desmarques por banda y constantes centros.

Hernán Santana

5 | Ausente. El canario no estuvo al nivel esperado ya que tenía que hacer de Sergio Álvarez y quizás le hizo ir con mucho cuidado a las jugadas donde se le necesitara para poder mover con destreza el balón.

Álex Bergantiños

8 | Constancia. Fue clave su participación en el encuentro, todos los balones pasaban por sus botas y estaba en todas las jugadas del Sporting ya fuese en tareas defensivas como ofensivas. Consiguió equilibrar la defensa y el ataque, haciendo así posible la subida de las líneas del equipo hacia territorio hostil.

Jony

5 | Apagado. No cuajó su mejor partido tal vez por el susto que dio días antes del encuentro en Mareo. Desde su llegada al club en calidad de cedido fue, sin ninguna duda, uno de sus peores partidos hasta el momento ya que no le salían los pases y tampoco conseguía llegar con éxito al área rival con sus regates.

Rubén García

6 | Está, pero no está. Dio buenos pases para poder crear ocasiones de gol. Se ha afianzado como uno de los habituales en el once, pero, a medida que pasa la temporada, el desgaste pasa factura y a veces uno intenta hacer ciertas cosas con buenas intenciones y le sale todo lo contrario.

Nano

6 | Luchador. El tinerfeño consiguió anotar el primer gol del partido y supo coger el ritmo del encuentro, siendo un causante de toda la presión ofensiva que tuvo el equipo en la primera parte.

Nacho Méndez

6 | Promesa cumplidora. Al de Luanco solo de dio tiempo de mover el balón e intentar filtrar entre líneas algún que otro balón para conseguir goles. Tuvo momentos donde no sabía cómo sacar la pelota pero, en líneas generales, cosechó otro buen partido.

Carlos Castro

3 | Apagado o fuera de cobertura. Al delantero de Ujo apenas le dio tiempo a tener ocasiones o a tocar el balón. Entró en un mal momento y no supo estar a la altura de las circunstancias.

Pablo Pérez

4 | En su línea. El gijonés apenas tuvo oportunidades para tocar la pelota y demostrar su potencial. Como punto a favor ganó varios balones por alto y puso un centro que por poco desemboca en gol.