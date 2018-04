Cádiz CF - UD Almería: puntuaciones de la UD Almería, LaLiga1|2|3, jornada 34

Google Plus

El Almería consiguió un valioso punto en su visita al Estadio Ramón Carranza, aunque escaso en pro del objetivo de la salvación. Los de Lucas Alcaraz realizaron un partido serio defensivamente, aunque se vieron desconectados en ataque, principalmente por la ausencia de José Ángel Pozo. El conjunto rojiblanco acabó de esta manera con una racha muy negativa de cuatro partidos consecutivos perdidos. René volvió a ser el mejor jugador almeriensista, algo que no habla bien de sus compañeros.

Criterio de puntuación: (0-3: muy mal / 4: mal / 5: regular / 6: bien / 7: bastante bien / 8: muy bien / 9: fantástico / 10: excelente / S.C: sin calificar).

René Román:

8 | Apoteósico. El meta andaluz volvió a tener una actuación vital para las aspiraciones alemeriensistas. Estuvo muy acertado para detener los intentos de David Barral con una estirada al palo derecho y una parada a bocajarro. También paró un cabezazo a Servando que se colaba por la esquina inferior de la portería.

Marco Motta:

6 | Correcto. Intentó llevar el balón al área contraria, pero se vio poco acompañado en sus internadas. Consiguió cerrar su banda por la que apenas llegó el Cádiz.

Trujillo:

4 | Calamitoso. El central madrileño estuvo desconectado en varias acciones clave que pudieron acabar en gol. La ausencia de Joaquín y de Owona obliga a Alcaraz a tirar de un futbolista que no está rindiendo al nivel que se espera.

Jorge Morcillo:

6 | Sencillo. El valenciano fue contundente en defensa y no se complicó la vida como en otras ocasiones. Partido correcto que mejora las últimas actuaciones del capitán.

Pervis Estupiñán:

6 | Bien colocado. El futbolista ecuatoriano se desenvolvió bien con las ayudas defensivas de Nano. Bien colocado defensivamente, pero apenas consiguió incorporarse al ataque.

Alcaraz:

5 | Soso. Ofreció poca verticalidad a sus compañeros y sus pases fueron demasiado estáticos. No consiguió crear peligro a distancia como suele hacer. La falta de Pozo en el enganche le deja sin opciones de combinar.

Verza:

4 | Inoperante. No está para ser titular actualmente y Tino Costa ocupará su plaza cuando Lucas piense que esté al cien por cien. Se limitó a no fallar el pase y ni siquiera fue capaz de hacerlo. Las numerosas bajas han lastrado el mediocampo para este partido.

Nano:

7 | Bueno. Fue de los pocso que intentó algo distinto en ataque con constantes internadas por banda izquierda, pero sus centros no encontraron rematador. Tuvo un momento de calentón en el que se arriesgó a ser expulsado. Pese a esto cuajó un buen partido.

Gaspar:

6 | No tan bueno. Tuvo el único disparo a puerta del conjunto almeriense, en una jugada personal que culminó desde lejos, aunque sin problemas para Cifuentes. No tuvo mucho protagonismo en ataque y se nota que no está cómodo jugando a pierna cambiada.

Juan Muñoz:

5 | Anárquico. El sevillano estuvo desconectado en ataque como el resto de equipo. Se encontró aislado y apenas pudo bajar un par de balones en condiciones. No era el partido ideal para demostrar nada al entrenador granadino.

Hicham Khaloua:

6 | Voluntarioso. Tiró desmarques y condujo el balón cuando tuvo algo de espacio. Tuvo varias pérdidas tontas por malos controles. El delantero marroquí no está consiguiendo entrar en juego cerca del área y apenas ha tenido ocasiones para terminar jugadas.

Caballero | 5

5 | Conformista. Su entrada al campo no cambió en absoluto como se estaba disputando el partido, aunque poco pudo hacer el argentino.

Lass | 5

5 | Poco explosivo. Intentó ser vertical al entrar al terreno de juego, pero perdió la explosividad rápidamente para ajustarse a ritmo del partido.

Tino Costa | S.N

S.N | Primer partido en cuatro meses y pocas cosas se pueden valorar en el tiempo que jugó. Su vuelta es una estupenda noticia para Alcaraz tras la lesión de Sulayman.