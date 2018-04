Ter Stegen: “Tenemos que salir a defender nuestra ventaja”

El guardameta titular del Barça ha atendido a los periodistas en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League que enfrentará al AS Roma y al FC Barcelona en el Estadio Olímpico de Roma. El futbolista alemán ha mostrado cómo de concienciado está el vestuario de cara al duelo: “tenemos un partido que no es nada fácil y estamos concentrados en nuestro juego porque sabemos que tenemos una ventaja y la tenemos que defender en el césped”.

Ter Stegen ha querido remarcar el cansancio acumulado que llevan los futbolistas más importantes del equipo y el problema que eso supone para el rendimiento del equipo: “Estamos en todas las competiciones y eso no nos permite dejar de trabajar. Está claro que nosotros queremos entrar en las semifinales pero no debemos olvidar que visitar campos como el de la Roma son complicados“.

El dorsal 1 del Barça ha hablado sobre dos temas recientes en las notícias deportivas: la recuperación y la disponibilidad de Sergio Busquets y el posible pasillo del Real Madrid al Barça. Ha puesto el miedo en el cuerpo cuando ha dicho que “quizá Busquets para mañana no puede estar” ya que el equipo ha notado su ausencia estos últimos partidos. De cara al posible pasillo del Madrid, al que Zidane ya dio su no rotundo, ter Stegen ha dado su propia opinión al respecto: “estamos bien y al final eso es lo que importa”.

No es fácil de olvidar lo sucedido contra la Roma en un encuentro de la fase de grupos de Champions pasadas cuando Florenzi consiguió batir al guardameta desde el medio del campo. Ter Stegen ha declarado que “aprendí mucho al respecto aunque no he cambiado mi manera de jugar ya que esos goles ocurren en pocas ocasiones. He aprendido que debo estar cerca de la defensa para ayudarlos. Ese gol me hizo más fuerte por lo que la gente dijo de mi y por lo mediático que fue”.