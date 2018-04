El Barça sigue aportando efectivos

Google Plus

El trabajo que lleva a cabo el FC Barcelona con su cantera no pasa desapercibido. En Sant Joan Despí los más jóvenes encuentran a su íntegra disposición unas instalaciones de primerísimo nivel y la atención de entrenadores, preparadores o médicos, que se encargan de que estén en el óptimo estado para que ellos (o ellas) solo se tengan que preocupar del aspecto competitivo. En Can Barça se cuidan los pequeños detalles para conseguir la felicidad absoluta de los chicos y chicas que visten la zamarra azulgrana. En España son conscientes de ello, los resultados son evidentes, por ello los seleccionadores no dudan un instante en contar, en este caso, con los chicos de la Masía. Desde el lunes, seis integrantes del Cadete A se entrenan con el combinado nacional en Las Rozas.

Pol Tristán, José Martínez, Joel López, Robert Navarro, Ilaix y Jaume Jardí son los representantes del Fútbol Club Barcelona en la lista de la Sub-16. La temporada que están realizando los chicos de la Masía no está pasando desapercibida, y es que los catalanes ocupan la primera posición de la División de Honor con 66 puntos (siete más que el RCD Espanyol, segundo clasificado) en 24 jornadas. Los datos no terminan aquí, y es que el Barça no ha perdido todavía ningún partido (21 victorias, tres empates), además de tener unos números de auténtico escándalo con 104 tantos a favor por solo 10 en contra. Uno de los convocados, Jaume Jardí, es el gran "culpable" de la situación que vive el Fútbol Club Barcelona. El soldado letal ha anotado 20 dianas en los 24 partidos que ha disputado (0.8 goles por encuentro); solamente le supera Pablo Moreno, con 23 en 20 jornadas (1.2 por partido).

Las jornadas de entrenamiento comenzaron en la tarde del lunes y está previsto que los chicos de la Sub-16 estén en la Ciudad Deportiva de Las Rozas hasta el miércoles a las 16:00 horas, cuando los futbolistas regresarán a la disciplina con sus respectivos equipos.