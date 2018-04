Ter Stegen: “El Barça es mucho más que fútbol”

Google Plus

Es, sin ninguna duda, uno de los mejores porteros del mundo. Marc-André Ter Stegen se sincera para el portal “The Players’ Tribune” dónde repasa sus momentos como jugador y su fichaje por el club catalán. En uno de sus mejores momentos con la zamarra azulgrana, el guardameta alemán sigue en plena pugna por el Trofeo Zamora como portero menos goleado de la Liga. Sólo un gol le separa de Jan Oblak, actualmente al frente de la tabla con sólo 15 goles en su contra.

Ter Stegen en un encuentro durante el FC Barcelona. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Su compromiso con el FC Barcelona queda patente cuando habla sobre el club azulgrana: “Es un honor lucir los colores azulgrana, realmente somos más que un club. El Barça es mucho más que fútbol para mí. La ciudad, los fans... nunca te sientes solo". Además el meta germano explica las razones por las que terminó vistiendo la elástica del FC Barcelona: "Decidí firmar, principalmente, por dos razones. La primera, por el estilo de juego, ya que para un portero que utiliza tanto los pies, es una gran oportunidad venir a un equipo que juega tanto con el balón. La segunda, cuando Zubizarreta me explicó lo que significaba venir a este gran club y su gran historia".

Con el idioma como principal obstáculo, Ter Stegen recuerda su aprendizaje con el idioma: "Rakitic habla alemán y Rafinha inglés, y ambos me ayudaron mucho a adaptarme y entender algunas instrucciones del entrenador. Aún así, yo quería aprender español para poder mantener conversaciones con todos, y es por eso que desde el primer día tuve clases para aprender bien el idioma".

Ter Stegen en el Camp Nou. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Tampoco se olvida el portero azulgrana al rememorar sus inicios como jugador: "Durante un partido, nuestro portero recibió un pelotazo en la nariz y yo me puse bajo palos. Yo era delantero, me encantaba marcar goles. Pero lo hice bien y poco a poco me fue gustando más jugar de portero". Además, Ter Stegen añade que "solía jugar al fútbol con mi hermano en el garaje de mis abuelos, y fue precisamente mi abuelo quien consiguió que entrara en las categorías inferiores del Borussia Mönchengladbach, donde empezó todo y crecí como futbolista".