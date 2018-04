AS Roma - FC Barcelona: puntuaciones Barça, vuelta de los cuartos de la Champions League 2018

Google Plus

Contra todo pronóstico la Roma eliminó al FC Barcelona tras remontar el 4-1 de la vuelta. El planteamiento del equipo de Ernesto Valverde no fue el oportuno y terminaron pagándolo muy caro. La presión asfixiante de los de Di Francesco y las ganas de remontar la eliminatoria, terminaron siendo premiadas para los italianos que vencieron al peor Barça de toda la temporada.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal; 4: Mal; 5: Aprobado; 6: Bien; 7-8: Notable; 9: Excelente; 10: MH).

Marc-André ter Stegen

7 | Insuficiente. Sus paradas solo retrasaron lo que parecía inevitable. Dudó en el primer gol, rozó el penalti y no tuvo nada que hacer en el tercero. Su actuación fue lo único salvable del partido pese a los tres goles recibidos

Nelson Semedo

6 | Tímido. Agobiado en la salida de pelota azulgrana y muy débil en defensa. Ayudo en todo lo que pudo en las coberturas a los centrales pero su actuación estuvo muy lejos de lo que se espera de él.

Gerard Piqué

5 |Desbordado. Se le acumuló el trabajo durante todo el partido. Tuvo la mala fortuna de emparejarse con un gran Dzeko que le ganó en todos los duelos que disputaron. El penalti realizado, el broche final a una horrible noche para el estandarte culé. Al final del partido se sumó al ataque para buscar un gol a la desesperada, pero no fue el día.

Samuel Umtiti

3 | Despistado. El francés probablemente realizó su peor partido con la camiseta azulgrana. Su gran salida de balón no se vio en Roma, donde todos sus pases iban en largo regalando la pelota al rival. En defensa se le vio desconcentrado y desbordado.

Jordi Alba

6 | Superado. Umtiti lo dejó huerfano en el día de hoy y se vio al Jordi más superado defensivamente. Al final del partido se animó en el ataque pero de manera insuficiente.

Sergi Roberto

5 | Desubicado. Tuvo una gran oportunidad en el primer tramo del partido para cerrar la eliminatoria pero no lo logró. En banda derecha, su capacidad ofensiva se vio reducida a nada y no consiguió crear nerviosismo en la defensa romana.

Sergio Busquets

5 |Tocado. Jugó infiltrado el partido y con protecciones especiales en su bota para reforzar la zona dañada, un error alinearlo en el día de hoy. No se vio por ninguna parte al Busquets habitual, perdido en algunas fases del partido y desquiciado con la superioridad de los de Di Francesco en el centro del campo.

Ivan Rakitic

5 | Desconcentrado. Hoy la infalible pareja Busquets-Rakitic fue la que más sufrió en el partido. Rakitic acusó la falta de descanso en las últimas semanas y se vio al Ivan más terrenal. Intentó organizar un equipo roto.

Andrés Iniesta

5 |Desaparecido. El camino que tomó el partido desde el principio no benefició en absoluto a Andrés Iniesta, que tuvo que acarrear demasiadas labores defensivas obviando el juego de creación culé. El capitán vivió impotente desde el banquillo los últimos minutos de la debacle. Hoy se vieron los últimos minutos de una leyenda en Champions League.

Luis Suárez

5 | Peleón. Puso garra y empuje al equipo, pero como todos no era su día. Cuando no era el fuera de juego, era Manolas sino Fazio. Hoy Luis no contó con ninguna ocasión de peligro, un síntoma sin duda preocupante.

Leo Messi

6 | Desafortunado. Lo intentó siempre que pudo. Se echó el equipo a la espaldas pero se le vio solo ante el peligro. Al final pudo cambiar el destino del partido pero la fortuna no estaba de su lado. Messi se marcha de la Champions con más pena que gloria y con la sensación de que se le agotan las balas en esta competición.

Ousmane Dembélé

6 |Frescura. Su cambio debió realizarse mucho antes. Apena contó con cinco minutos, sin embargo tuvo una opción tras un rechace de Alisson y su asistencia a Piqué hubiera terminado en gol sino llega a ser por el pie milagroso de Fazio.

Paco Alcácer

SC |Apenas jugó cinco minutos. Insuficiente para ser clasificado.

André Gomes

SC | Jugó diez minutos pero no se le vio sobre el terreno de juego.