Valverde: "Me siento absolutamente responsable”

Después del resultado favorable (4-1) en el Camp Nou, los azulgranas vinieron al Estadio Olímpico con un pie y medio en las semifinales de UEFA Champions League pero la Roma cambió todos los planes de los de Ernesto Valverde.

La buena presión del equipo italiano y su intensidad desde el inicio del partido se dificultó las cosas resultando en el primer gol del delantero Edin Dzeko en el minuto seis. Los otros dos goles vinieron en la segunda parte por parte de un penal de Daniele De Rossi y un gol de cabeza de Kostas Manolas que puso los giallorossi en los semifinales del torneo europeo.

La Roma se transformó en un equipo valiente que no sólo echó al FC Barcelona, pero los eliminaron siendo superiores del principio al fin en la vuelta. Barcelona fue incapaz de igualar la intensidad que proponía la rival y ya los catalanes quedan fuera de la Champions.

Después del fracaso del Barça, el Txingurri ha asumido la responsabilidad y ha comentado: "Me siento absolutamente responsable. El entrenador es quien plantea el partido, la eliminatoria, quien hace los cambios. El entrenador siempre es la cara visible del equipo.”



A pesar de la derrota, el técnico ha alabado los rivales por su buen nivel de juego, y ha declarado: "Ha sido un partido donde no hemos podido hacer nuestro juego. La Roma ha hecho un gran partido. Nosotros no hemos sido capaces de ponernos en el partido en ningún momento. Ellos estaban prácticamente hombre contra hombre y no podíamos encontrar ningún jugador libre. El portero no tenía salida y nos obligaban a tirar en largo.”

El primer gol de la Roma les dio mucha energía para buscar la remontada y Valverde ha reconocido que después el tanto del Dzeko el equipo no podía jugar su propio estilo de juego y ha declarado: "A partir del gol la Roma se ha ido reforzando y nosotros no hemos sido capaces de superarlos ni hemos tenido opciones de marcar hasta el final. Pensaba que con el equipo que teníamos en el campo podíamos superar las circunstancias que nos presentaba el rival. Creía que teníamos jugadores con experiencia para superarlos.”

Por último, Valverde ha explicado que no esperaba un partido así y sobretodo salir de la competición con una eliminatoria tan dolorosa, y ha aclarado: "Es una derrota dolorosa. Hay muchos equipos que optan el título y sólo gana uno. A nosotros nos ha tocado caer hoy de forma inesperada.”