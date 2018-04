Ante el Deportivo se rompieron dos malas rachas

Google Plus

El Málaga CF. salió herido de muerte del estadio de Riazor el pasado viernes tras su derrota por 3-2 ante el Deportivo de La Coruña. Un mal resultado ante un rival directo por la permanencia a lo que se sumó la victoria del Levante por 2-1 el pasado domingo ante otro rival directo como era Las Palmas, y que deja al equipo de Martiricos a 14 puntos y al borde del descenso matemático.

Quince partidos sin anotar en la segunda parte ni más de un gol en un partido

Pero no todo fue malo en el partido ante el Depor, ya que a pesar del resultado negativo se vio un Málaga que luchó y que dio una buena imagen, algo que quizás hizo que le costase el partido y que cayeran derrotados. Aunque a estas alturas y en la mala situación clasificatoria que se encuentra el equipo blanquiazul no sirva de mucho, al menos salva el honor del escudo y del club que tantas veces se ha puesto en duda esta temporada. También se rompieron dos malas rachas que el Málaga arrastraba a los largo de las jornadas desde el partido contra la Real Sociedad, quince partidos sin anotar en las segundas partes y la de no introducir el balón en la red en más de una ocasión en un mismo partido.

Los aficionados malaguistas llevaban quince jornadas sin celebrar un gol tras los descansos, por lo que ya muchos llegaron a pensar que si el Málaga iba por detrás en el marcador al final de los primeros 45 minutos o no habían marcado, a lo máximo que se aspiraba era a un empate si no a una derrota. Y es que desde el triunfo ante la Real Sociedad por 0-2 allá por un diez de diciembre del año pasado, el Málaga no anotaba en los segundos 45 minutos tras el gol de Chory Castro en el minuto 58. Racha que rompió Diego Rolán el pasado viernes ante el equipo coruñés con el gol que suponía el empate 2-2 en el minuto 73.

Otra mala dinámica rota fue la de anotar más de un gol en un mismo partido. Y es que desde el nombrado partido ante la Real, donde se anotaron dos goles, en cada jornada el Málaga o no anotaba gol o solo lo hacía en una ocasión, hasta esta última jornada donde se anotaron también dos goles, en esta ocasión fue un gol en propia puerta de Guilherme y el segundo de Rolán.