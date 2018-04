Rolan: "Lo vamos a dar todo hasta el final"

A pesar de la mala temporada que está haciendo el Málaga CF que le va a llevar a descender a segunda división y la incertidumbre que rodea al grueso de la plantilla, el equipo afronta el final de campaña centrado en conseguir maquillar su clasificación. Además de aclarar que el equipo va a ir a por todas en el partido de este domingo ante los 'merengues', ha evitado hablar sobre su futuro que parece apuntar a Galicia, más concretamente a A Coruña.

En lo referido a la visita del Real Madrid, el uruguayo subraya la dificultad del partido. "El Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, lo demuestra partido a partido e intentaremos hacer nuestro juego para poder sacar un resultado. Siempre es bueno jugar contra el Madrid, y más si sacamos un buen resultado porque es de los mejores equipos”, comentó Diego.

Pese a este ímpetu que hay de cara a dicho choque, hay una gran parte del vestuario que comienza a descontar las jornadas que quedan para que se certifique la peor pesadilla del club, mientras que Rolan no piensa en nada de eso. "Obviamente, el equipo es consciente de la situación, pero de la parte de mis compañeros y de la mía vamos a seguir dándolo todo para tratar de obtener resultados. Y luego, a final de temporada, ya veremos si podemos o no podemos. Pero que quede claro que lo vamos a dar todo hasta el final para tratar de conseguir la mayoría de puntos".

En cuanto ha su futuro ha dejado entrever que no hay nada claro y que existe una gran incógnita en cuanto a ello. "No sé nada de lo que va a pasar. Esperaré hasta final de temporada, pero ahora soy profesional y hoy en día estoy en Málaga y lo único que pienso es tratar de hacer las cosas bien para ayudar al equipo y al club", ha confesado. Además matizó que, no le importaría jugar una temporada en segunda. "¿En el Málaga o en el Deportivo? No sé cómo va a ser mi situación. Aquí me quedaría sin problemas, pero no puedo confirmar nada porque hasta final de temporada no sabré nada {...} Si tengo que jugar en Segunda División lo haré sin problemas", destacó Rolan.