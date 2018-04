Higuaín, de vuelta al Santiago Bernabéu

Google Plus

Gonzalo Higuaín regresa al Santiago Bernabéu y no lo hace precisamente en un partido fácil, ni más ni menos que unas semifinales de Champions. Si bien es cierto que el resultado de la ida (0-3) hace que el partido no tenga la tensión esperada desde el día del sorteo en Nyon (Suiza), el atacante seguro que sentirá la presión de medirse a su antigua afición.

Momento complicado

No es la mejor temporada del '9' bianconero, eso está claro. Las cosas no le están saliendo ni en la selección ni en el conjunto juventino aunque eso sí, el chico no para de intentarlo. Sin ir más lejos, el 27 de marzo, en el partido que enfrentó a España y Argentina el ariete vivió uno de sus peores días como profesional. Debido a dos fallos clamorosos de cara a portería las redes sociales se incendiaron contra el jugador llamándole todo tipo de barbaridades.

Pasado blanco

Pero no todo serán penas en el Paseo de la Castellana para Gonzalo Higuaín. En la capital madrileña vivió algunos de sus mejores años como futbolista profesional. Aquí dejó un total de 121 goles en 264 partidos. Además, consiguió un total de tres títulos ligueros, algo que no pueden decir todos los futbolistas.

Sin embargo, por lo que más se le recuerda en Madrid es por la Liga que finiquitó en Pamplona frente al Osasuna y que valió para llevar a las vitrinas la Liga 2007/2008 a las vitrinas del estadio merengue.

Opciones mundialistas

En estos momentos, no es el delantero que más méritos está haciendo para ir al mundial, pero cuenta con la confianza del técnico. De este modo, el técnico argentino, Jorge Sampaoli, le incluyó en la lista de convocados para medirse a España en el Metropolitano. A estas alturas de la temporada, se erige por delante de Icardi, aunque este le pisa los talones debido a su gran temporada con el Inter.