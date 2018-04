Previa Real Madrid - Juventus: a puertas de una semifinal más, pero con cautela

Google Plus

Están a las puertas de ser nuevamente uno de los cuatro mejores equipos del continente, esos jugadores que han conseguido coronarse en campeones de Europa tres veces en cuatro años. El Real Madrid otra vez está a un paso de avanzar a una semifinal. Pero, como muchos dicen, los partidos hay que jugarlos y a ellos les queda uno más antes de poder sentirse verdaderamente vencedores de su cruce con la Juventus de Turín.

Los italianos no esperaban una derrota como la que sufrieron hace una semana en su propia casa, con casi ninguna oportunidad de marcarles a los merengues y sobrepasados por su rival en general. Dos goles de Cristiano (uno de ellos aplaudido por los propios aficionados italianos) y uno más de Marcelo hicieron que sus esperanzas de avanzar en la competencia, se disminuyeran considerablemente.

Para los madridistas la noche fue una fiesta y esperan poder volver a vivir algo similar, pero esta ocasión con su propia afición alentándolos hacia una nueva semifinal. Aunque nada se puede dar por hecho hasta que suene el pitido final.

Inspirados por la Champions

Es difícil imaginar que el equipo que ha tenido una temporada difícil en La Liga, que está cuarto en la tabla y a 15 puntos del líder, es el mismo que no ha tenido inconvenientes en resaltar en la Champions League del mismo año.

El Real Madrid parece inspirarse tan pronto escucha el himno de la Champions una vez los jugadores ya están en el campo. Es la competencia fetiche y para muchos, favorita del equipo. Esto se representa en las 12 copas que ya ostenta en su palmarés y eso explica la pasión que vive tanto la plantilla como la afición por el objetivo de alzar a la orejona una vez más.

El partido que jugaron en Turín fue la mejor representación del equipo, velocidad, efectividad y resolución, cosas que no ha podido mostrar constantemente ni en liga ni en Copa del Rey, ambos ya inalcanzables para los blancos.

No pueden dejar nada al azar por más de que tengan la ventaja en el marcador, saben de lo que es capaz un equipo campeón como la Juventus y deberán salir armados para defender su casa.

Porque nada es imposible

No es secreto de la derrota de la semana pasada fue un golpe duro para los italianos, uno del que casi ningún equipo podría levantarse, pero un club como lo es la Juventus, tiene la historia, el palmarés y los jugadores para hacerlo.

El problema es que se enfrenta al Real Madrid, un rival que ya se ha convertido en un clásico en los últimos años. En las ultimas cinco temporadas (contando la actual) ya se han enfrentado en seis ocasiones, de las cuales los italianos han podido enfrentar a los blancos tres veces (dos victorias y un empate).

Siempre que se encuentran estos dos equipos, el partido promete a ser verdaderamente bueno y no es solo por el rendimiento en esta competición del Madrid, sino también por el gran rendimiento de la Juventus que viene siendo constante hace varios años ya. La vecchia signora se ha coronado campeona en Italia seis veces consecutivas desde 2012, sumando 33 ligas a su nombre. Se podría llegar a pensar que ya apunta a su séptima liga al hilo, lo que imposibilita dudar en la calidad de este equipo. Por esto mismo ellos son capaces de pensar que nada es imposible y que remontar la serie tampoco lo es.

Antecedentes

Estos dos equipos se han enfrentado un total de 20 veces, con 10 triunfos del Real Madrid, ocho de la Juventus y dos empates.

Jugando en el Santiago Bernabéu, el Madrid no logrado ganarles a los italianos por un marcador mayor de 2-1, mientras que los juventinos si consiguieron una victoria en la casa blanca de 0-3 en la temporada 2002/2003.

La última derrota del club español ante la Juve, fue el 5 de mayo de 2015 en un 2-1 en el que Morata y Tévez marcaron por los italianos y Cristiano descontó. Esa serie de semifinal finalizó a favor de la vecchia signora y el Real Madrid fue eliminado.

Declaraciones

A pesar de la ventaja que tiene el Madrid con el 0-3 conseguido en Turin, el entrenador Zinedine Zidane no da por finalizada la serie: “El 0-3 no va a cambiar nada para nosotros. Es otro partido y lo que pasó pasó. Fue un buen resultado, pero aún queda el 50% de la eliminatoria. Debemos hacer otro gran partido. Sólo me interesa el partido de mañana y pensar en nosotros e intentar hacer un gran partido para pasar la eliminatoria".

Dijo querer alejarse de la estampa de favoritos para llevarse la Champions League este año nuevamente: “No me gusta hablar de favoritos, prefiero mostrarlo en el campo y debemos respetar a todos los equipos y al fútbol”.

Es consciente de la irregularidad de su equipo a lo largo de la temporada: “Este año no ha sido muy buena nuestra regularidad. Tuvimos dificultades a la hora de marcar, pero hoy estamos mejor en todo. Ahora estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo porque estamos marcando, jugando bien, no encajando y tenemos más regularidad en todo”.

Por el lado de Massimiliano Allegri que sabe bien la dificultad que tiene una posible remontada al Madrid, pero no descarta nada: “Las opciones de pasar de ronda son pocas, pero durante el partido puede pasar cualquier cosa. El partido de mañana también nos debe dar fuerza para el final de temporada”.

Dejó en claro que el partido deberán tomarlo con calma y dijo que no se guardará a sus jugadores más ofensivos: “Debemos jugar como si fuera a partido único, luego veremos. Es importante salir del partido con certezas que borren el 3-0 engañoso de la ida. Jugaremos con tres atacantes, Higuaín y dos más entre Mandzukic, Cuadrado y Douglas Costa”.

Árbitro

El elegido para dirigir el partido es el inglés Michael Oliver, de 33 años y árbitro FIFA desde 2012. Hace parte del comité de FA de la Northumberland Football Association. Desde 2010 pita en la Premier League y fue ascendido al Grupo Élite de la UEFA este año.

Nunca ha dirigido un partido del Real Madrid, pero si a la Juventus, en la temporada actual contra el Sporting de Lisboa, encuentro que ganaron los italianos 2-1.

Convocatorias

Real Madrid: Navas, Casilla, Luca, Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo, Theo, Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco, Kovacic, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale y Lucas Vázquez.

Tiene la ausencia de Ramos por alcanzar el límite de tarjetas amarillas y Nacho por lesión.

Juventus: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuaín, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Pinsoglio, Mandzukic, Asamoah, Szczesny, Rugani, Lichtsteiner y Sturaro

Posibles alineaciones